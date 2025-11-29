Congo-Kinshasa: EBABEL équipe l'assemblée provinciale de la Tshopo en matériel informatique

L'Agence belge de développement (ENABEL) a remis un lot de matériel informatique à l'assemblée provinciale de la Tshopo, dans le cadre de son projet d'appui institutionnel. La cérémonie de remise s'est déroulée jeudi 27 novembre à Kisangani.

Composé d'ordinateurs, imprimantes et accessoires, ce matériel vise à renforcer les capacités de gestion et à améliorer la performance administrative et législative de l'institution provinciale.

Selon Prosper Ntema, Program Manager d'ENABEL, cette dotation permettra à l'assemblée de :

- Travailler en réseau avec un wifi interne sécurisé ;

- Accélérer le traitement des dossiers ;

- Renforcer la traçabilité et la transparence des processus ;

- Améliorer sa visibilité et sa redevabilité envers la population.

« L'objectif est que l'assemblée puisse non seulement moderniser ses outils de travail, mais aussi mieux communiquer avec le public grâce à l'intégration numérique », a-t-il souligné.

De son côté, le président de l'assemblée provinciale, Mattheus Kanga, a exprimé sa gratitude à ENABEL et promis un usage rationnel et efficace de ces équipements.

Cette initiative s'inscrit dans les efforts d'ENABEL pour accompagner les institutions congolaises dans la bonne gouvernance et la digitalisation des services publics.