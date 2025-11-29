Congo-Kinshasa: Tracasserie dans le couloir piétonnier de Kasumbalesa - Plusieurs agents publics interpellés

L'auditorat militaire a fait une descente ce vendredi 28 novembre à ce couloir piétonnier dans la ville de Kasumbalesa (Haut-Katanga) et a procédé à l'interpellation des certains agents de sécurité. L'opération entre dans le cadre de la lutte contre la tracasserie et la multiplicité des services de l'État.

Le couloir piétonnier permet le passage des petits commerçants transfrontaliers qui achètent souvent la marchandise en Zambie.

Une équipe constituée des éléments de l'auditorat militaire de Kasumbalesa, conduite par l'inspecteur judiciaire du parquet militaire, Willy Malindo, s'est rendue au niveau du couloir piétonnier. D'après des sources locales, chaque jour des centaines des petits commerçants font des vas-et-viens entre la RDC et la Zambie pour acheter les marchandises. Et ils empruntent le couloir piétonnier.

Cependant ce couloir est truffé des services de l'Etat qui tracassent régulièrement les petits commerçants. Plusieurs agents de sécurité trouvés sur le lieu et qui n'étaient pas en possession d'affectation ni d'ordre de mission ont été appréhendés.

Pour l'inspecteur judiciaire du parquet militaire de Kasumbalesa, il est question de mettre de l'ordre en ce lieu :

"La population qui fréquente le couloir est souvent victime de la tracasserie, des concussions des extorsions. Il y a deux semaines, une délégation provinciale était venue. Et il y a eu de grandes réunions qui ont été présidées sur place à Kasumbalesa afin que l'auditorat puisse chercher à assainir, à mettre un peu de l'ordre ; puisqu'on ne sait plus qui est sensé oeuvrer au couloir et qui n'a pas la qualité de venir travailler ici".

Willy Malindo ajoute que c'est une routine pour l'auditorat militaire de Kasumbalesa de faire des descentes au couloir piétonnier.