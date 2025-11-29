Congo-Kinshasa: La police active son plan de sécurisation pour les fêtes de fin d'année à Bunia

À l'approche de Noël et du Nouvel An, la Police nationale congolaise (PNC) intensifie ses préparatifs sécuritaires à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Le vendredi 28 novembre 2025, une parade populaire a été organisée au Camp PM dans le quartier Bankoko, à l'initiative du commandant de la police urbaine, le Colonel Abeli Mwangu.

Face à la population venue nombreuse, l'officier a annoncé l'activation du plan de sécurisation de la ville pour permettre aux habitants de célébrer les fêtes de fin d'année dans la tranquillité.

« Toutes les batteries sont en marche pour garantir la sécurité pendant cette période. En cas de troubles ou d'attaques armées, la police et les forces de défense sont prêtes à intervenir rapidement pour restaurer l'ordre », a rassuré le colonel Abeli Mwangu.

La sécurité est une affaire collective, a-t-il souligné, appelant les citoyens à collaborer étroitement avec les services de sécurité et à faire preuve de vigilance face à tout comportement suspect.

La période des festivités de fin d'année en Ituri est souvent marquée par une recrudescence des actes d'insécurité, allant des vols à main armée aux attaques ciblées.

La parade a été aussi l'occasion de renforcer la confiance entre la population et la police, en montrant une présence visible et dissuasive dans les quartiers sensibles.