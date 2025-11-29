Congo-Kinshasa: La police active son plan de sécurisation pour les fêtes de fin d'année à Bunia

29 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À l'approche de Noël et du Nouvel An, la Police nationale congolaise (PNC) intensifie ses préparatifs sécuritaires à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Le vendredi 28 novembre 2025, une parade populaire a été organisée au Camp PM dans le quartier Bankoko, à l'initiative du commandant de la police urbaine, le Colonel Abeli Mwangu.

Face à la population venue nombreuse, l'officier a annoncé l'activation du plan de sécurisation de la ville pour permettre aux habitants de célébrer les fêtes de fin d'année dans la tranquillité.

« Toutes les batteries sont en marche pour garantir la sécurité pendant cette période. En cas de troubles ou d'attaques armées, la police et les forces de défense sont prêtes à intervenir rapidement pour restaurer l'ordre », a rassuré le colonel Abeli Mwangu.

La sécurité est une affaire collective, a-t-il souligné, appelant les citoyens à collaborer étroitement avec les services de sécurité et à faire preuve de vigilance face à tout comportement suspect.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La période des festivités de fin d'année en Ituri est souvent marquée par une recrudescence des actes d'insécurité, allant des vols à main armée aux attaques ciblées.

La parade a été aussi l'occasion de renforcer la confiance entre la population et la police, en montrant une présence visible et dissuasive dans les quartiers sensibles.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.