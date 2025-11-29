Congo-Kinshasa: Jean-Pierre Bemba - « Nous avons 5 aéroports qui sont en construction »

Lors des travaux du forum des affaires Makutano 2025, qui se sont clôturés jeudi 27 novembre à Kinshasa, le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a dévoilé un plan de connectivité aérienne de la RDC. Il a fait état notamment des travaux de rénovation de cinq aéroports, en cours à travers le pays.

Les aéroports de Mbuji-Mayi, Kananga, Bunia, Lubumbashi et Kinshasa sont en pleine rénovation, selon Jean-Pierre Bemba.

Kananga

Les travaux vont se terminer et l'aéroport pourrait être inauguré fin mars 2026. « Je crois même que la date du 31 mars pourrait être retenue pour être inaugurée par le chef de l'Etat avec une nouvelle aérogare, piste et également tarmac. Et avec deux bretelles qui seront au niveau de l'aérogare », a précisé le ministre.

Mbuji-Mayi

Même situation pour l'aéroport de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental), où les travaux de la piste sont terminés. « Mais l'aérogare est en train d'être finalisée aussi. Je pense qu'à partir du mois d'avril, on pourra également inaugurer l'ensemble des infrastructures de l'aéroport de Mbuji-Mayi », a estimé Jean-Pierre Bemba.

Bunia

Le chantier de l'aéroport de Bunia (Ituri) est en train de très bien avancer. « Je pense aussi que, fin mars, on pourra inaugurer l'aéroport de Bunia avec une nouvelle aérogare, tour de contrôle, tarmac et également piste », a-t-il poursuivi.

Cette fois-ci, les avions à réacteurs pourront s'y poser. « Ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. On n'avait que les avions à hélices qui pouvaient se poser sur l'aéroport de Bunia ».

Kinshasa

L'aéroport international de N'djili aura « une aérogare de 45 000 m2, qui sera, je pense, le premier aéroport en Afrique qui aura la certification Gold. C'est-à-dire au niveau sécuritaire, elle sera au premier niveau ».

Les travaux ont déjà commencé et pourraient se terminer en décembre 2027, a annoncé le ministre Bemba :

« Il y aura une nouvelle piste parallèle à la piste actuelle, qui fera 4000 m et qui pourra accueillir des Airbus tels que les A380, tels qu'Emirates A, aussi sur la deuxième et nouvelle piste. La première piste actuelle va être réhabilitée et permettra également le taxi sur cette voie ».

Lubumbashi

La reconstruction de l'aéroport de Luano avance très bien et très vite d'ailleurs. En décembre 2026, cet aéroport aussi pourrait être inauguré. « C'est un aéroport aussi international avec une nouvelle aérogare, une nouvelle piste également à réfectionner et également Tarmac avec 6 bretelles au niveau de l'aérogare ».

Prochains chantiers

Par ailleurs, à l'instar de celui de Kisangani, l'aéroport rénové de Kolwezi (Lualaba) a été déjà inauguré. Cependant, « il y a certaines exigences qui font qu'il faut qu'on arrive à mettre en place des équipements de navigation, de guidage des avions au niveau de l'atterrissage, de décollage sur les pistes ».

Il y a plusieurs aéroports qui vont prochainement subir des travaux, notamment d'asphaltage de pistes. Jean-Pierre Bemba a cité notamment ceux de Mbandaka, Gemena, Lisala, Bumba, Matadi.