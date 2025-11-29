Ile Maurice: Salaires en hausse et nouveau cap sous la gouverneure

Le rapport annuel de la Banque de Maurice (BoM) retient chaque année l'attention, particulièrement lorsqu'il s'agit des rémunérations de son équipe dirigeante - le gouverneur, ses deux adjoints, les directeurs et les présidents de ses filiales. L'édition couvrant les 12 mois se terminant au 30 juin dernier n'échappe pas à la règle.

Elle a, en outre, été marquée par une période d'instabilité sans précédent au sommet de l'institution, avec la succession accélérée de trois gouverneurs : Harvesh Seegolam, qui a quitté son poste mi-novembre 2024 avec l'avènement du nouveau gouvernement ; Rama Sithanen qui l'a remplacé avant d'être lui-même appelé à démissionner le 20 septembre 2025 ; et la nomination de Priscilla Muthoora Thakoor le 25 septembre 2025.

Sur la période examinée, la BoM a déboursé Rs 44,8 millions au titre des rémunérations de sa direction, contre Rs 53,3 millions pour la période précédente. Une baisse en apparence, mais qui s'explique par un élément exceptionnel : l'inclusion en 2024 d'une somme de Rs 11 millions comptabilisée au titre de réclamations faites par l'ancien gouverneur Rundheersing Bheenick. En réalité, les rémunérations du sommet de la Banque restent sur une trajectoire haussière.

Facsimile d'un extrait du rapport de la BoM.

Une lecture fine du rapport montre que l'ex-gouverneur Rama Sithanen - en poste durant 10 mois et demi - aurait touché, selon nos calculs, presque Rs 1,2 million par mois, soit un montant légèrement supérieur à celui de son prédécesseur Harvesh Seegolam, rémunéré à hauteur d'environ Rs 1,1 million mensuellement.

Du côté des deux deputy governors, Rajeev Hasnah depuis décembre 2024 et Ramsamy Chinnah, qui a remplacé Gérard Sanspeur fin septembre, le montant total versé durant cette période atteint Rs 17,7 millions, soit un gain mensuel moyen de plus de Rs 680 000. En 2024, ces rémunérations totalisaient Rs 17 millions.

Dans son premier message en tant que gouverneure, Priscilla Muthoora Thakoor insiste sur la nécessité de restaurer la crédibilité de la Banque, de renforcer son intégrité institutionnelle et de moderniser l'ensemble de ses missions.

Elle reprend la barre à un moment charnière, marqué par une inflation en nette décélération - passée de 10,5% en juin 2023 à 2,9% en juin 2025 - grâce à la normalisation des chaînes d'approvisionnement, la baisse des prix des matières premières et l'adoption d'un cadre de ciblage flexible de l'inflation. L'institution prévoit une inflation autour de 3,8% pour 2025, dans la fourchette cible de 2 à 5%, tout en avertissant sur le risque de nouvelles pressions haussières liées aux tensions géopolitiques.

La gouverneure met également en avant la solidité de l'économie mauricienne : une croissance de 4,9% en 2024, un tourisme résilient avec 1,4million d'arrivées et des recettes en hausse, une amélioration du marché du travail et une balance des paiements excédentaire soutenue par des flux financiers robustes.

Toutefois, elle souligne le défi posé par l'élargissement du déficit du compte courant, attendu à 6,5% du PIB en 2025. Sur le front monétaire et financier, la Banque dit avoir intensifié ses opérations pour gérer l'excès de liquidité, assaini le marché des changes en éliminant des pratiques spéculatives et renforcé ses capacités de surveillance macroprudentielle. Les réserves officielles atteignent un sommet historique de US$ 9,7 milliards, offrant un solide coussin de sécurité.