Ile Maurice: Victoria Urban Terminal lance une navette électrique gratuite

Le Victoria Urban Terminal (VUT) franchit une étape significative vers une mobilité plus écologique et fluide à Port-Louis. Le terminal a inauguré sa première navette 100 % électrique et zéro émission, entièrement gratuite pour les utilisateurs du stationnement et les visiteurs du terminal. Le service fonctionne du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30, avec des passages toutes les 30 minutes.

La navette Golden Dragon relie le VUT à plusieurs points stratégiques du centre-ville, dont Rogers House, la Place d'Armes, la Banque de Maurice, le bâtiment Emmanuel Anquetil, la Cour Suprême et l'hôpital Dr A.G. Jeetoo.

Cette initiative facilite les déplacements des employés et visiteurs, tout en contribuant à réduire la circulation et l'empreinte écologique. Arti Ram, General Manager du VUT, explique : «En tant que centre de transport multimodal, VUT offre déjà une gamme de solutions tels que le Metro Express, les lignes de bus, taxis et parkings et avec ce moyen de transport énergie électrique sans frais, nous proposons une solution durable et accessible qui réduit le trafic et facilite les déplacements quotidiens.»

Le terminal met également à disposition 400 places de stationnement longue durée, permettant aux employés de garer leur véhicule avant d'utiliser la navette pour se rendre au travail ou ailleurs, en toute sérénité.