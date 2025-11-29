Ile Maurice: Tevin Sithanen arrêté pour infraction à l'ICTA sur une bande audio controversée

Le fils de l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Tevin Sithanen, a été arrêté, hier, pour infraction à l'Information and Communication Technologies Act (ICTA) et présenté en cour de Curepipe. Cette convocation intervient dans le cadre de l'enquête sur Menlo Park Ltd, déjà secouée par des tensions internes et des accusations de pressions financières et institutionnelles. Tevin Sithanen a été relâché contre une caution de Rs 20 000 et une reconnaissance de dette de Rs 80 000, l'Anti-Money Laundering Unit (AMLU) du CCID n'ayant formulé aucune objection à sa remise en liberté provisoire.

L'affaire repose en partie sur un enregistrement audio, dans lequel trois voix auraient été identifiées. Celles de Stéphane Adam, co-directeur, et Aditi Boolell, Company Secretary, de Menlo Park, et Tevin Sithanen. Si les deux premiers reconnaissent l'authenticité de l'enregistrement, Tevin Sithanen, à travers son avocat, Me Imtihaz Mamoojee, la conteste, dénonçant une «manipulation technique destinée à ternir son image».

Pour étayer sa défense, Me Mamoojee explique que son client avait présenté un rapport technique de Quitel Intelligence, concluant à l'absence de toute communication entre Tevin Sithanen et Aditi Boolell. L'avocat affirme que ces éléments démontrent qu'il n'y avait «aucune base factuelle pour justifier l'arrestation». Quand la bande sonore a été rendue publique en septembre, une voix présentée comme celle deTevin Sithanen aurait proféré des menaces d'arrestation et des propos insultants à l'encontre d'Aditi Boolell et de Stéphane Adam.

La défense de Tevin Sithanen avait annoncé son intention de contester la validité des accusations et se réserver «le droit d'engager des poursuites contre toute personne participant à la diffusion de l'enregistrement falsifié». Les prochains développements dans l'affaire Menlo Park pourraient révéler des éléments inattendus et donner une nouvelle dimension à une enquête déjà complexe.

