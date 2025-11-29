Sénégal: Mobiliser autrement, investir dans la santé des jeunes

La mobilisation des ressources destinées à la santé des jeunes constitue aujourd'hui un enjeu central. C'est dans ce cadre que l'Ong Jeunesse et Développement a lancé un appel en faveur de l'institutionnalisation de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Depuis quelques années, la recherche de financements endogènes et innovants occupe une place croissante dans les débats. Hier, vendredi 28 novembre, dans le cadre du projet « Alliance transformatrice », acteurs de la société civile, collectivités territoriales et entreprises se sont réunis afin de proposer des pistes concrètes de mobilisation de ressources permettant la mise en oeuvre d'actions collectives orientées vers la prise en charge de la santé reproductive des adolescents et des jeunes.

Dans cette dynamique, Jane Médor Nanga, chargée de programme à l'Ong Jeunesse et Développement, a souligné le rôle déterminant que peuvent jouer les entreprises dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE), en collaborant étroitement avec les organisations de la société civile, seules réellement familiarisées avec les besoins des différentes communautés.

Promouvoir une mobilisation accrue des ressources en faveur de l'amélioration de la santé reproductive des adolescents et jeunes au Sénégal. Telle était la finalité de la rencontre tenue hier par l'Ong Jeunesse et Développement dans le cadre du projet « Alliance transformatrice ». À travers un café-débat, acteurs civiques, collectivités locales et entreprises ont formulé diverses propositions visant à structurer des financements propres et durables.

« Aujourd'hui, on a besoin de cet engagement jeune au niveau des communautés pour que ces derniers soient vraiment responsables de leur propre développement. Également, ce qu'on retient, c'est en termes de mobilisation des ressources, il est important que les organisations de la société civile puissent développer des activités qui permettent de générer des ressources propres et qui leur permettent d'orienter les financements qu'ils ont, pour pouvoir intervenir au sein de la communauté. Il est également important de capitaliser tout le travail qui est fait par ces organisations et qui permettront aux jeunes de mobiliser des ressources au niveau de la communauté, international, mais au sein des entreprises », a indiqué Jane Médor Nanga.

Elle a également rappelé que les entreprises peuvent jouer un rôle structurant dans la recherche de financements au titre de la RSE. Toutefois, pour rendre cette contribution pleinement effective, elle a précisé :

« aujourd'hui, la RSE n'est pas forcément institutionnalisée au Sénégal. Ce qu'on demande aux entreprises, c'est vraiment de pouvoir structurer leurs dons et de le faire avec les membres de la société civile qui sont vraiment au courant des besoins des différentes communautés pour répondre à leurs besoins. C'est en travaillant avec les organisations de la société civile que les entreprises pourront réellement avoir un impact au niveau de leur communauté et au niveau des zones dans lesquelles elles interviennent ».

Pour Marième Ly, cheffe de projet à Amref et participante aux échanges, la situation des adolescents demeure préoccupante.

Au Sénégal, on observe une hausse de la prévalence des grossesses entre 15 et 16 ans, tandis que seuls 15 % des adolescents sont capables de citer trois méthodes contraceptives. Cette réalité montre, selon elle, que les jeunes sont insuffisamment informés et qu'ils rencontrent de réelles difficultés d'accès aux services de santé reproductive. Il s'agit d'une situation qui explique l'augmentation des grossesses précoces et entretient également un lien avec le taux d'avortements clandestins.

« Le financement autour de la santé de la reproduction entre 2014 à maintenant, a augmenté. Les efforts sont faits, les organisations de la société civile travaillent beaucoup dans la sensibilisation des jeunes sur les grossesses précoces, mais il faut reconnaître que la demande est importante », a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : « ce qui est important, c'est de pouvoir renforcer la société civile pour qu'ils puissent être des acteurs de changement et qu'ils aillent eux-mêmes au niveau des collectivités et des communautés pour pouvoir contribuer ».