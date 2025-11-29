Sénégal: Sonko sur le rapport de l'Inspection Générale d'Etat sur Mimi - « Il ne fait aucun doute que ce rapport a été transmis »

Le rapport de l'Inspection générale d'Etat qui aurait mis en cause la gestion de l'ancien Premier ministre, Aminata Touré durant sa présidence du Conseil économique social et environnemental (Cese) est dans le circuit judiciaire.

La révélation est du Premier ministre Ousmane Sonko hier, vendredi 28 novembre lors de son passage à l'Assemblée nationale dans le cadre de la 3e séance de question d'actualité de son gouvernement. Répondant à une interpellation d'un parlementaire sur ce document qui fait du bruit depuis 2023, Ousmane Sonko a indiqué que le document suit son cours.

« Ce rapport a été lu et approuvé par le président sortant Macky Sall, à l'exception de la recommandation n°2, qui préconisait la suppression des avantages du président d'honneur. L'ancien Premier ministre, Amadou Ba, avait même commencé à l'exécuter : il avait écrit le 3 juillet 2023 pour que la justice soit saisie », a-t-il annoncé avant d'insister.

« Il ne fait aucun doute que ce rapport a été transmis ». Poursuivant son propos, le Premier ministre a également précisé avoir transmis soit au ministre de la Justice, soit à la Cour des comptes tous les rapports parvenus à la Primature, notamment les certificats nominatifs d'obligations figurant dans celui de la Cour des comptes, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), le Fonds d'entretien routier autonome (FERA) et le Fonds de développement des transports terrestres, ont été transmis.

« En ce qui me concerne, et par respect pour le principe de continuité de l'État, j'ai accompli toutes les démarches nécessaires. J'ai transmis ce qui devait l'être à la justice. Même s'il y avait un rapport qui épingle mon propre frère, je le transférerais. Je n'ai aucun doute là-dessus », a-t-il martelé.