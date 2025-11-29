Sénégal: Secteur de l'énergie/CRSE-COJES - Un partenariat pour clarifier la régulation

À l'ouverture de l'atelier technique organisé à Saly les 28 et 29 novembre 2024, la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE) et le Collectif des Journalistes Économiques du Sénégal (COJES) ont officialisé un partenariat visant à améliorer la couverture médiatique des enjeux énergétiques, essentiels à la compétitivité nationale et à la Vision Sénégal 2050.

« Votre rôle est déterminant pour garantir une information fiable et transparente sur l'économie et l'énergie », a déclaré le président de la CRSE, Ibrahima Niane. Créée en 2021, l'institution régule désormais l'électricité, les hydrocarbures et le gaz, et a été classée meilleur régulateur africain de l'électricité en 2024.

M.Niane a salué l'appui du MCA Sénégal II dans cette distinction. Au coeur du plan stratégique 2025-2029, intitulé « Aar, Sàmm, Dooleel » (« Protéger, Préserver, Renforcer »), la CRSE place la communication au premier rang de ses priorités.

L'atelier visait à familiariser les journalistes avec les mécanismes de régulation, les évolutions du cadre législatif et les obligations des acteurs du secteur. « L'énergie conditionne la compétitivité de nos entreprises, la viabilité de l'économie et le bien-être des populations », a rappelé M. Niane, soulignant son rôle central dans la Vision Sénégal 2050.

Les thèmes abordés ont porté sur la régulation tarifaire, les normes techniques, les droits des acteurs et la stratégie de long terme de la CRSE. Pour Dialigué Faye, coordonnateur du COJES, une information économique de qualité est indispensable

« L'arrivée du gaz, la mutation du secteur électrique et les enjeux tarifaires exigent une analyse rigoureuse et accessible. Le rôle du journaliste est d'expliquer, contextualiser et questionner, toujours dans l'intérêt du public. » La CRSE et le COJES souhaitent instaurer un dialogue durable et constructif. « Une régulation efficace doit aller de pair avec une communication claire », a conclu Ibrahima Niane. Ce partenariat consacre une volonté commune : rendre plus lisibles des enjeux énergétiques de plus en plus techniques et renforcer l'information au service des citoyens et des investisseurs.