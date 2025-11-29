Afrique: L'Éthiopie joue un rôle central dans la transformation du continent - PDG de l'East Africa Law Society

29 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie occupe une place centrale dans la transformation du continent africain. L'achèvement du barrage constitue un exemple inspirant d'initiative nationale et d'autonomie, a affirmé David Sigano, PDG de l'East Africa Law Society.

Dans un entretien exclusif accordé à ENA, M. Sigano a souligné que l'Éthiopie, au-delà de son rôle historique majeur, demeure un acteur clé de l'avenir de l'Afrique.

« L'Éthiopie a déjà joué un rôle déterminant dans l'histoire du continent, et nous sommes convaincus qu'elle continuera d'avoir un impact essentiel à l'avenir », a-t-il déclaré.

Observant la transformation économique, sociale et politique en cours à travers l'Afrique, il a précisé que cette dynamique est largement impulsée depuis Addis-Abeba, véritable centre névralgique de cette évolution.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Éthiopie influence ainsi fortement les orientations de l'Union africaine et le développement des pays africains.

« La transformation que j'ai pu constater en Éthiopie depuis ma dernière visite est spectaculaire », a poursuivi M. Sigano. Selon lui, le riche patrimoine historique et culturel du pays lui permet de peser durablement sur le développement continental.

Il a également salué la contribution de l'Éthiopie au mouvement panafricain et à l'indépendance ainsi qu'à la croissance des nations africaines.

Concernant le barrage de la Renaissance, M. Sigano a exprimé sa fierté : « L'Éthiopie a construit le GERD grâce à ses propres ressources, un accomplissement remarquable dans un contexte où de nombreux projets africains dépendent d'emprunts ou de coopération internationale. »

Il a souligné que ce projet autofinancé constitue une source d'inspiration pour d'autres pays africains, démontrant qu'il est possible de réaliser des infrastructures de grande envergure sans aide extérieure. « Le GERD montre que l'Afrique peut concrétiser des projets ambitieux et propres à soutenir sa transformation énergétique », a-t-il insisté.

Pour Sigano, l'énergie est le moteur de l'industrialisation du continent.

La centrale hydroélectrique du GERD, la plus grande d'Afrique, devrait faciliter l'intégration énergétique régionale, stimuler la coopération, promouvoir la stabilité et favoriser une prospérité partagée.

Considérée comme un atout stratégique pour le développement africain, elle illustre la capacité du continent à transformer ses ambitions en réalisations concrètes.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.