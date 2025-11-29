Ethiopie: Les voyages de familiarisation de haut niveau visent à impliquer la communauté diplomatique - Ministre du Tourisme

Addis-Abeba — Des voyages de familiarisation de haut niveau, conçus pour mettre en lumière les atouts culturels et naturels de Harar - en particulier Harar Jugol, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO - visent à mobiliser le corps diplomatique basé à Addis-Abeba, a indiqué la ministre du Tourisme, Selamawit Kassa.

Cette démarche est initiée par le ministère du Tourisme, en partenariat avec l'UNESCO.

L'objectif est d'offrir aux ambassadeurs et responsables d'organisations internationales une expérience directe de l'Éthiopie, afin de renforcer leur implication dans la promotion et la valorisation de l'image du pays.

Le choix porté actuellement sur Harar Jugol, la cité historique fortifiée, reflète la détermination de l'Éthiopie à protéger son héritage culturel en conformité avec les standards internationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous souhaitons qu'ils constatent par eux-mêmes l'excellence atteinte, les progrès en matière d'accessibilité touristique, la qualité de la préservation et le respect des normes mondiales », a affirmé la ministre.

Elle a rappelé que le récent projet d'aménagement du corridor s'inscrit dans les efforts de préservation du site classé, illustrant la volonté des autorités de faciliter l'accès au patrimoine tout en en garantissant la sauvegarde.

Outre Harar, le ministère s'emploie à promouvoir la diversité de l'offre touristique nationale.

Il y a quelques mois, des dignitaires étrangers ont par exemple été invités à découvrir le parc national de Bale, réputé pour ses paysages exceptionnels et sa faune préservée.

Selamawit Kassa a ajouté que la stratégie éthiopienne, qui s'appuie sur la richesse de ses sites inscrits à l'UNESCO -- un nombre record sur le continent -- constitue une référence pour d'autres pays africains.

« Réunir ces trois trésors dans un seul pays est une chance unique. C'est ce que nous voulons faire connaître au monde », a-t-elle souligné, mettant en avant l'ambition de faire de l'Éthiopie une destination touristique de premier plan.