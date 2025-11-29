Ile Maurice: La chanson qui redonne voix à celles qui l'ont perdue

Il y a des projets musicaux qui dépassent le cadre artistique. «Mo Silans Mo Lakrwa», nouvelle création du collectif Bloom Again, fait partie de ceux qui naissent d'une urgence, d'un besoin profond de dire ce que tant de femmes vivent encore dans l'ombre. À travers cette chanson, écrite par Hermione Larcher et mise en musique par Jonathan Vellen, l'art devient un espace de vérité, de force et d'espoir.

L'oeuvre s'inscrit dans la campagne nationale Fam to pa zis enn viktim, to enn sanzman, menée en partenariat avec le ministère de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille, dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Elle fait également écho à une série de reportages réalisés à travers l'île par Carole Grimaud, ex-journaliste et activiste. Des images et témoignages rendus publics en soutien à toutes celles qui, malgré la douleur, tentent de se relever.

L'idée vient d'un projet né pour briser un silence omniprésent. L'histoire de Mo Silans Mo Lakrwa trouve sa racine dans une première collaboration entre l'auteure Hermione Larcher et le compositeur Jonathan Vellen en 2019. À l'époque, Jonathan lui demande d'écrire une chanson sur la violence faite aux femmes. Cette sollicitation, explique-t-elle, l'a profondément touchée. Tous deux étaient bouleversés par les histoires tragiques qui se multipliaient autour d'eux. Après une première oeuvre, intitulée Fani, le duo ressent le besoin d'aller plus loin, au-delà du drame visible.

Crescendo émotionnel

Hermione raconte que ce second projet devait s'attaquer à quelque chose de plus enfoui : le silence. Celui que tant de femmes gardent malgré la souffrance, par peur, par honte ou par impossibilité de trouver un espace sûr pour parler.

«Autour de nous, nous réalisions qu'il y avait et qu'il y a encore d'ailleurs une grande peur à parler, à se raconter, à partager. Suite à Fani, Jonathan Vellen m'a donc proposé de parler cette fois-ci sur le silence de ces femmes qui ne peuvent et n'osent pas s'exprimer, ne peuvent pas crier leur souffrance et se retrouvent emprisonnées dans une solitude insoutenable. En écrivant ces paroles et en mettant ces paroles en musique, nous nous sommes dit que peut-être cette chanson engagée toucherait certaines femmes et leur permettrait d'avoir le courage de sortir de leur peur et de se battre pour se remettre debout», explique-t-elle.

Par ailleurs, Hermione explique que, pendant l'écriture, une image s'est imposée à elle : celle d'une femme recroquevillée sur elle-même, comme prisonnière derrière des barreaux invisibles. Cette vision est devenue la colonne vertébrale du texte. En écrivant, elle espérait pouvoir toucher celles qui n'osaient pas encore se confier et peut-être leur offrir un premier souffle vers la reconstruction. Hermione insiste sur l'importance de laisser, en fin de chanson, un message d'espoir, un rappel que de l'aide existe et que personne n'est condamné à traverser son épreuve seule.

Jonathan Vellen se souvient du cheminement musical. Pour lui, Mo Silans Mo Lakrwa est née dans la continuité de Fani, comme une seconde page d'une même histoire. Hermione lui propose un texte nouveau, profondément habité, et il y apporte un travail musical construit comme un crescendo émotionnel. La chanson commence volontairement dans la retenue, presque fragile, puis gagne en intensité. Il souhaitait que l'émotion s'élève jusqu'à un point de rupture, comme si la voix enfouie finissait par sortir, même tremblante, même tardive.

Au-delà du travail artistique, Jonathan explique que ce projet a aussi été pour lui une façon, en tant qu'homme, de prendre position. Il dit combien il est conscient du poids des tabous sur la violence conjugale et du jugement social qui s'abat souvent sur les victimes. À travers la musique, il veut transmettre à chaque femme l'idée qu'elle possède une valeur inestimable, indépendamment de son statut familial, social ou professionnel. Il estime que l'art peut parfois ouvrir une porte que les dispositifs juridiques et institutionnels n'arrivent pas à franchir seuls. «Mo anvi dir fam zot ena valer. Zot inestimab. Diboute»,explique celui qui rend hommage à son épouse, dont il dit être fier.

Des voix de survivantes Du 22 au 28 novembre 2025, Carole Grimaud, porte-parole de Bloom Again, Anthony Minerve et Alexandre Grimaud de Reckon Creative Agency, sont allés sur le terrain pour recueillir les récits de survivantes. Devant une caméra au plus près de leur quotidien, elles racontent leur peur, leur silence, mais aussi l'élan qui les a poussées à se relever. Ces reportages mettent en lumière le travail indispensable des associations d'accompagnement, des psychologues, des bénévoles et de toutes ces femmes qui se battent pour s'en sortir ou pour aider celles qui n'en ont pas encore la force.

Dans la chanson, les voix de Pauline Vellen, Ludivine Vellen, Joëlle Coret et de plus de cinquante femmes se mêlent pour former un choeur puissant. Ensemble, elles incarnent cette idée essentielle : aucune femme n'est seule. La musique devient un lieu de rassemblement, un espace où la honte n'a plus sa place et où la dignité reprend le dessus. Mo Silans Mo Lakrwa est plus qu'une chanson engagée. C'est un hommage aux femmes qui se redressent malgré la douleur, une invitation à refuser l'effacement, un rappel que la transformation est possible.

Le projet Bloom Again porte ce message de façon ambitieuse : même lorsque la violence fait croire que tout est fini, il existe une manière de refleurir. Grâce au travail des artistes, des équipes de production, des associations et des institutions partenaires, cette oeuvre se tient aujourd'hui comme un cri d'unité, un souffle collectif, un appel à briser les silences qui étouffent.

Dans un pays où tant de violences restent tues, Mo Silans Mo Lakrwa arrive comme une voix qui ne tremble pas. Qui dit à chaque femme : «Tu n'es pas invisible, tu n'es pas seule et tu n'es pas seulement une victime. Tu es un changement possible.»