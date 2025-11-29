Ile Maurice: 45 ans de danse, d'audace et d'héritage

Le 6 décembre, au théâtre Serge-Constantin, Jean-Renat Anamah célébrera ses 45 ans de carrière à travers un spectacle unique mêlant danse, musique, images et rencontres, retraçant son parcours d'artiste, qui a façonné des générations.

Quarante-cinq ans de création, d'expérimentation et de transmission : c'est ce que Jean-Renat Anamah s'apprête à célébrer lors d'un événement exceptionnel qui réunira, sur une même scène, celle du théâtre Serge Constantin à Vacoas, plusieurs générations d'artistes qu'il a inspirés et accompagnés. Danseur, chorégraphe, passeur de savoir et figure incontournable de la scène mauricienne, il revisite son parcours à travers un programme riche en performances, archives et dialogues artistiques.

Le spectacle commencera par un groupe d'enfants interprétant la pièce Reindeers, rappelant que la formation de la jeunesse a toujours été au coeur de l'engagement du chorégraphe. S'ensuivront des images retraçant ses débuts et son attachement au modern jazz, avant de laisser la place à une danse disco, signée Christian Rouget, clin d'oeil aux influences qui ont marqué ses premières années.

Le retour à Maurice, période décisive dans le développement de sa carrière, sera évoqué à travers une causerie et une performance inspirée de son travail auprès de Patrick Athaw. La soirée se poursuivra avec une animation de la troupe de Jason Louis, puis une rencontre artistique autour du kathak, illustrée par les pas de danse d'Anna Patten et la musique de Shakti Ramchurn.

Les grandes étapes du parcours de Jean-Renat Anamah seront revisitées grâce à une succession d'images et d'interventions. Son lien avec le ballet prendra vie grâce à des extraits présentés avec Teresa David, Audrey Ferrière et Laurent Sambadoo. Les collaborations internationales, les workshops, les performances marquantes et les projets communautaires seront également mis en lumière.

Le programme accordera une place importante aux artistes, qui ont partagé la scène avec Jean-Renat Anamah au fil des années : Emmelyne Marimootoo, Isabelle Chowree, Laurence Antonio, Stephen Bongarçon, Emmanuel L'Eveille, les frères Joseph, Ingrid Blackburn, et bien d'autres encore. Chacun apportera sa touche personnelle, soulignant la diversité des disciplines, qui ont nourri son travail.

La dimension musicale occupera aussi une place importante, avec des interventions de Nicolas Latreille, d'Emmelyne et de Yoan Leste. Les créations musicales de JeanRenat Anamah seront présentées à travers un montage visuel et sonore, témoignant du lien intime qu'il entretient entre musique et mouvement. Comme il aime le rappeler : «Quand l'âme se fait musique, le corps devient danse - et le monde, un instant, retrouve son souffle divin.»

Le spectacle proposera également un segment consacré à la danse en milieu scolaire, rappelant le rôle essentiel de Jean-Renat Anamah dans la démocratisation artistique. S'ensuivra un moment dédié à CollekArt, initiative post-Covid19, qui avait rassemblé artistes et public autour de créations collaboratives.

La soirée se conclura avec une performance de Jean-Renat Anamah lui-même, suivie d'un défilé de mode, symbole de l'éclectisme qui caractérise son oeuvre. Entre danse, archives, rencontres et célébration, cette soirée-anniversaire s'annonce comme un hommage vibrant à un artiste qui, depuis 1980, n'a cessé de faire rayonner la danse mauricienne, en la portant au-delà des frontières et en la partageant avec passion.