Sénégal: L'ouvrage 'Carnet d'investitures - L'histoire d'une conquête électorale' - Ansoumana Sambou livre un témoignage rare et incisif au coeur des mécanismes politiques sénégalais

29 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Acteur et témoin privilégié des investitures lors des municipales et législatives de 2022, puis des luttes internes pour la candidature à la présidentielle de 2024, l'essayiste dévoile les coulisses d'un parcours politique aussi exaltant que heurté. Loin d'un rapport officiel, l'ouvrage propose une plongée sensible et critique dans l'univers de PASTEF, nourrie d'observations directes et d'entretiens avec des militants, responsables et acteurs institutionnels.

Sambou, professeur de SVT et analyste attentif de la vie publique, invite à une véritable introspection collective. Son objectif : provoquer le débat, alerter sur les fragilités démocratiques du pays et rappeler la nécessité, pour le nouveau régime comme pour les militants, de placer le projet commun au-dessus des intérêts personnels. Une exigence qu'il juge indispensable pour « guérir un pays blessé » et ouvrir la voie à un développement durable.

Déjà auteur de L'alternance politique au Sénégal et de Radioscopie d'une crise sanitaire, Sambou poursuit ici son travail d'exploration critique de l'espace public. L'ouvrage est préfacé par le sociologue Malick Diagne et postfacé par Ousmane Abdoulaye Barro, ancien responsable politique et acteur institutionnel.

La cérémonie de présentation de Carnet d'investitures aura lieu le samedi 6 décembre 2025 au CICES, à partir de 15 h. Un rendez-vous attendu pour un livre qui s'annonce déjà comme un outil majeur d'analyse et de réflexion sur la scène politique sénégalaise.

