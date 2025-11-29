Cameroun: Samuel Eto'o réélu à la tête de la Fédération camerounaise de football

Samuel Eto'o a largement été réélu à la tête de la Fédération camerounaise de football ce samedi 29 novembre, au terme d'un scrutin où il était le seul candidat à sa réélection.

Président de la Fédération camerounaise de football depuis trois ans, Samuel Eto'o a été réélu à la tête de l'instance pour les quatre prochaines années au terme de l'Assemblée générale élective qui se tenait au Centre d'excellence de la CAF à Mbankomo, ce samedi 29 novembre. L'ancienne légende des Lions indomptables briguera donc un second mandat à la tête du football camerounais, une première depuis les trois mandats successifs de Mohammed Iya entre 2000 et 2013.

Selon les premières informations, le scrutin s'est conclu avec 85 voix sur 87 en sa faveur alors que Samuel Eto'o était le seul candidat à sa réélection. Une victoire peu surprenante dans un contexte de tensions persistantes entre la Fédération et le ministère des Sports, qui avait exigé l'annulation de l'élection en raison d'irrégularités et d'un non-respect du cadre légal selon lui.

Rigobert Song, ancien capitaine et sélectionneur des Lions indomptables sous la présidence d'Eto'o, a salué la victoire de ce dernier malgré l'annonce de sa non reconduction à la tête de l'équipe nationale fin février 2024. Le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, a également appelé Samuel Eto'o pour le féliciter.

Des manifestations en marge de l'élection

Le premier mandat d'Eto'o à la tête du football camerounais est pourtant loin d'avoir fait l'unanimité. Outre les tensions internes entre instances, des manifestations ont éclaté à Mbankomo devant le Centre d'excellence de la CAF avant le début du scrutin.

Un mouvement mené par des acteurs du football camerounais qui s'estiment oubliés sous la présidence d'Eto'o et ont lancé un cri d'alerte. « Les acteurs disent non à quatre ans de gabegie ! », « Eto'o fils, libère le football camerounais ! » ou encore « La FIFA complice de la mort du football camerounais depuis quatre ans ! » sont autant de messages qui rejoignent les suspensions jugées arbitraires et l'exclusion de plusieurs clubs dénoncées par le ministère des Sports.

À l'aube de son nouveau mandat, Samuel Eto'o a d'ores et déjà assuré qu'il souhaitait redonner des valeurs à l'équipe nationale et renforcer l'attractivité des championnats locaux.