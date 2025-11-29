Afrique: Arrivée de l'ex-chef président Embaló à Brazzaville, après une étape au Sénégal

29 Novembre 2025
Radio France Internationale

Conséquences du coup d'État en Guinée-Bissau et le sort d'Umaro Sissoco Embaló. L'ex-chef de l'État est arrivé dans la nuit de vendredi à ce samedi 29 novembre, à Brazzaville. L'information est confirmée par une source à la présidence de la République du Congo-Brazzaville. L'ex-chef de l'État bissau-guinéen a voyagé depuis le Sénégal, à bord d'un avion privé affrété par l'État congolais.

Dès son arrivée, jeudi 27 novembre au soir, à Dakar où il possède une maison, Umaro Sissoco Embaló a indiqué à ses proches que le Sénégal n'était qu'une étape.

Les propos d'Ousmane Sonko à son égard ont peut-être accéléré sa volonté de quitter le pays. Ce vendredi, devant les députés, sans le citer, le Premier ministre sénégalais a ciblé l'ex-chef de l'État bissau-guinéen : « Il faut dire que ce qu'il s'est passé est une combine. La commission électorale devrait continuer à faire son travail afin de rendre, au gagnant, sa victoire. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au Congo-Brazzaville, Umaro Sissoco Embaló arrive dans un pays d'accueil qu'il connaît bien et qu'il apprécie. Il est d'ailleurs en très bons termes avec le chef de l'État Denis Sassou-Nguesso, qu'il a d'ailleurs prévenu mercredi du coup d'État en cours.

Leur relation est ancienne. Umaro Sissoco Embaló est un visiteur régulier de la résidence présidentielle d'Oyo, le village natal du chef de l'État congolais. Il y était d'ailleurs fin octobre. À Brazzaville où il est arrivé avec une douzaine de personnes - des collaborateurs et des proches - Umaro Sissoco Embaló est, pour le moment, logé dans un hôtel de haut stading.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.