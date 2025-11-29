Afrique: Arrivée de l'ex-chef président Embaló à Brazzaville, après une étape au Sénégal

Conséquences du coup d'État en Guinée-Bissau et le sort d'Umaro Sissoco Embaló. L'ex-chef de l'État est arrivé dans la nuit de vendredi à ce samedi 29 novembre, à Brazzaville. L'information est confirmée par une source à la présidence de la République du Congo-Brazzaville. L'ex-chef de l'État bissau-guinéen a voyagé depuis le Sénégal, à bord d'un avion privé affrété par l'État congolais.

Dès son arrivée, jeudi 27 novembre au soir, à Dakar où il possède une maison, Umaro Sissoco Embaló a indiqué à ses proches que le Sénégal n'était qu'une étape.

Les propos d'Ousmane Sonko à son égard ont peut-être accéléré sa volonté de quitter le pays. Ce vendredi, devant les députés, sans le citer, le Premier ministre sénégalais a ciblé l'ex-chef de l'État bissau-guinéen : « Il faut dire que ce qu'il s'est passé est une combine. La commission électorale devrait continuer à faire son travail afin de rendre, au gagnant, sa victoire. »

Au Congo-Brazzaville, Umaro Sissoco Embaló arrive dans un pays d'accueil qu'il connaît bien et qu'il apprécie. Il est d'ailleurs en très bons termes avec le chef de l'État Denis Sassou-Nguesso, qu'il a d'ailleurs prévenu mercredi du coup d'État en cours.

Leur relation est ancienne. Umaro Sissoco Embaló est un visiteur régulier de la résidence présidentielle d'Oyo, le village natal du chef de l'État congolais. Il y était d'ailleurs fin octobre. À Brazzaville où il est arrivé avec une douzaine de personnes - des collaborateurs et des proches - Umaro Sissoco Embaló est, pour le moment, logé dans un hôtel de haut stading.