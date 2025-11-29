Cameroun: La Fecafoot défie l'interdiction du ministre des sports, son avenir en question

opinion

Le football camerounais vit un épisode historique de défiance institutionnelle. Ce samedi 29 novembre 2025, l'Assemblée générale élective de la Fecafoot s'est tenue à Mbankomo, bravant l'interdiction formelle prononcée par le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi.

Ce dernier, dont la dignité politique est aujourd'hui ouvertement questionnée, avait saisi le ministère de l'Administration territoriale pour empêcher la tenue de cette réunion, qualifiée de menace pour l'ordre public. En maintenant coûte que coûte le scrutin, la fédération dirigée par Samuel Eto'o a envoyé un message sans équivoque au gouvernement, plongeant le conflit Fecafoot dans une nouvelle dimension.

La réponse de la Fecafoot à cette ingérence étatique a été cinglante. Par un communiqué officiel, le secrétaire général de la fédération a confirmé la tenue de l'assemblée, s'appuyant sur le soutien affiché de la FIFA et de la CAF. La présence d'émissaires des instances footballistiques internationales sur le site de Mbankomo a conféré une légitimité incontestable au processus électoral, isolant davantage le ministre des Sports. Ce dernier, qui avait mis en avant des irrégularités dans la composition du corps électoral pour justifier son veto, se retrouve ainsi dans une posture intenable, son autorité ouvertement bafouée.

Pour de nombreux observateurs, cette défaite cuisante marque un point de non-retour. La crédibilité du ministre Mouelle Kombi est sévèrement entamée après cet échec à faire respecter sa décision. Les appels à sa démission du ministre se multiplient, une issue qui apparaît de plus en plus inéluctable pour apaiser la crise.

Son maintien au gouvernement constituerait un aveu d'impuissance, tant sa capacité à exercer sa tutelle sur le sport camerounais est désormais compromise. L'État se trouve face à un dilemme : soit il accepte cette humiliation et entérine la mainmise de la Fecafoot sur son propre destin, soit il durcit sa position au risque de s'attirer les foudres des instances internationales du football. L'avenir football camerounais se joue désormais dans les coulisses du pouvoir, où le sort du ministre des Sports pend à un fil bien fragile.