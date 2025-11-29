Sénégal: La FSF entame le processus de réforme de ses textes

Dakar — Les travaux de la commission ad hoc chargée de conduire la réforme des textes régissant la Fédération sénégalaise de football(FSF) ont été lancés, samedi, en présence de plusieurs acteurs du football.

Le Directeur des activités sportives et physiques (DAPS), Gilbert Ngom et le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, ont présidé le lancement officiel des travaux.

Des membres du Comité exécutif (COMEX) de la FSF, des anciens responsables du ministère des Sports, et des juristes prennent part aux travaux.

Le président de la FSF, a souligné que les textes (règlements généraux, code électoral...) ont beaucoup servi au football sénégalais. "Il est donc, de notre devoir en tant que garant de l'institution de reconnaître leurs limites et leurs faiblesses face aux défis contemporains", a-t-il indiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Le monde du football, évolue rapidement sur le plan technique et de la gouvernance et les exigences de transparence, de bonnes gestions ont considérablement augmenté. Ce qui nous impose une mise à jour complète de nos fondations juridiques ", a réitéré Abdoulaye Fall.

Le président de la FSF a également énuméré plusieurs points qui justifient l'urgence de cette réforme des textes. Il a admis que les textes actuels de la FSF présentent des lacunes qui créent des zones d'ombre dans la prise de décision.

"Certains articles sont obsolètes et ne correspondent plus à la réalité organisationnelle et sportive que nous souhaitons atteindre. Des domaines essentiels telles que l'éthique, la gestion des litiges sportives méritent des cadres plus clairs et contraignants ", a-t-il encore fait valoir.

Selon lui, l'objectif de cette réforme vise à " produire un corpus juridique cohérent, harmonisé et facile à appliquer " par tous les organes et membres de la Fédération sénégalaise de football".

Evoquant la modernisation et la gouvernance du football, il a préconisé, une réforme du Code électoral pour garantir une transparence maximale et la mise en place d'une équipe totale, selon, le processus démocratique de la FSF basé sur les voix de tous les acteurs et groupements associatifs (Ligues régionales, districts ...).

Le président de la Commission ad hoc chargée de conduire la réforme des textes, le magistrat Théophile Turpin, a indiqué que cette réforme, ne sera pas seulement juridique, mais un "engagement" pour " plus de transparence, d'efficacité et d'équité " dans la gouvernance du football sénégalais.