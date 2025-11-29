Sénégal: Électricité - L'organe de régulation dément l'existence d'une hausse des tarifs

Saly — La Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE) n'est au courant d'aucune hausse des tarifs de l'électricité, a déclaré son président, Ibrahima Niane.

"Il n'y a pas eu d'augmentation des tarifs de l'électricité de la Senelec (Société nationale d'électricité du Sénégal). Je peux dire qu'il n'y a pas eu, à ce jour, de hausse des prix de l'électricité", a soutenu M. Niane lors d'un atelier de la CRSE et du Collectif des journalistes économiques du Sénégal, vendredi, à Saly (ouest).

Selon lui, la Commission de régulation du secteur de l'énergie a mené une enquête sur les tarifs de l'électricité, à la suite de rumeurs faisant état de leur augmentation.

"Les résultats de cette enquête montrent que la facturation indiquée par le régulateur (la CRSE) est la même qui est appliquée par la Senelec", a précisé Ibrahima Niane.

Par ailleurs, la CRSE a recommandé à la Senelec d'améliorer la manière dont elle gère les réclamations de sa clientèle, selon M. Niane.

Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a réitéré la promesse faite par le Premier ministre, depuis quelques semaines, d'une baisse de 10 % sur la facture d'électricité des ménages à faible revenu, au plus tard le 1er janvier prochain.

M. Diop intervenait au débat entre les députés et les membres du gouvernement, vendredi, à l'Assemblée nationale.