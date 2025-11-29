Afrique: Une exposition met en scène l'environnement festif des cultures africaines

L'exposition intitulée "Quand l'esprit devient corps", de l'artiste peintre Ivoirien Jacobleu, met en scène l'environnement festif des cultures africaines, a-t-on appris de son initiateur.

Cette exposition qui se tient du 28 novembre au 14 décembre à Dakar entre dans le cadre de la célébration des 30 ans de carrière de l'artiste Jacobleu.

Après avoir célébré, trois décennies de création foisonnante, à Abidjan, l'artiste compte prolonger son parcours artistique à Dakar, à l'occasion de la première édition du festival ouest-africaine des Arts et de la Culture (ECOFEST) qui démarre ce dimanche.

"Cette exposition met un peu en scène l'environnement festif de nos cultures. Sur les toiles que les gens observent, on a des mouvements de danse, de rencontres entre les humains, les masques (...) ", a expliqué l'artiste lors du vernissage de cette exposition.

Dans un entretien avec l'APS, il a souligné que les moments de fêtes africaines sont symboles de partage d'énergie, de rencontres des êtres humains, mais aussi des moments où l'on tient compte de l'esprit (...).

"C'est pour cela que lorsqu'on regarde les personnages de mes oeuvres, on voit qu'ils ne sont pas vraiment des humains, moins encore des masques. Ils sont un mixte entre homme, masque et esprit ", a-t-il encore expliqué.

Il a indiqué que ses oeuvres réalisées grâce aux techniques mixtes, avec à la fois de l'acrylique, l'huile, pastel et crayon, sont surtout inspirées des fêtes traditionnelles africaines.

"Nous sommes dans un environnement de foisonnement de matière et d'esprit qui fait que lorsque les gens dansent, les prouesses que nous observons, ne relèvent pas du simple fait de leurs capacités. Le danseur peut être bien mais son corps est souvent possédé d'une matière ou autre chose", a expliqué l'artiste.

"Dans ses toiles, les esprits ne sommeillent jamais. Ils prennent chair, respirent, se colorent et circulent comme une énergie qui unit la terre et le cosmos", a dit le commissaire de l'exposition, Idrissa Diallo.

Pour lui, chaque oeuvre de cette exposition devient un passage, une respiration entre la matière et la lumière, mais également, une tentative de réconcilier l'humain avec le monde.

Jacobleu de son vrai nom, Jacob Bleu est un artiste pluridisciplinaire né en Côte d'Ivoire.

Il participe depuis 30 ans, à plusieurs expositions organisées dans son pays, en Afrique et à travers le monde.

Jacobleu est aussi auteur d'un livre intitulé "les artistes et la société", publié aux éditions Harmattan à Paris, en 2020.

Il est également fondateur de l'une des plus grandes galeries privées de la Côte d'Ivoire, dénommée "Jacobleu Art Gallery".