Sénégal: Le PIB réel pourrait baisser de 7,8 % en 2025 à 5,0 % en 2026 - Commission parlementaire

Dakar — La croissance du produit intérieur brut réel du Sénégal pourrait baisser de 7,8 % à la fin de cette année à 5,0 % en 2026, selon les prévisions économiques au cours de l'élaboration du budget de l'année prochaine, a-t-on appris, samedi, du rapporteur général de la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, Mady Danfakha.

"Cette croissance serait portée par le primaire (+6,1%), le tertiaire (+5,4%) et, dans une moindre mesure, par le secondaire (+2,9%)", a expliqué M. Danfakha en présentant un rapport de ladite commission parlementaire.

Il intervenait à une séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée au projet de loi de finances initiale 2026.

Mady Danfakha affirme que l'État envisage de mettre en oeuvre, en 2026, "une batterie de réformes majeures des finances publiques, pour corriger les déséquilibres structurels et relancer l'économie nationale".

Selon lui, l'activité économique nationale devrait bénéficier de facteurs externes favorables, dont l'organisation, en novembre 2026, au Sénégal, des Jeux olympiques de la jeunesse.

Cet évènement sera "un levier majeur, qui va stimuler la demande dans les secteurs de l'hébergement, de la restauration, du transport et de l'agroalimentaire", espère Mady Danfakha.