Gabon: La Jeunesse lumière chrétienne lance ses activités pour l'année 2025-2026

La Jeunesse Lumière Chrétienne (JLC), mouvement issu de la Fédération de l'Union Chrétienne des Jeunes de l'Église Évangélique du Gabon (UCJEEG), a lancé officiellement ses activités pour l'année 2025-2026 ce 29 novembre à la Paroisse de Gros Bouquet. Le thème choisi pour cette année est "L'édification de l'église, notre oeuvre commune".

La cérémonie d'ouverture a été marquée par un culte spécial officié par le Pasteur Mve Abaga Boris, qui a exhorté les jeunes à avoir une vie consacrée à Dieu, tiré du livre d'Éphésiens 2. Le Pasteur a souligné l'importance de l'engagement des jeunes dans l'oeuvre de Dieu et les a encouragés à être des leaders chrétiens exemplaires.

Le Président du Conseil d'Administration de la JLC, Jean Jacques Ndzigui Ntetome, a présenté le programme annuel 2025-2026, qui prévoit plusieurs activités, notamment, établir des partenariats avec le mouvement des « Coles du dimanche de l'église évangélique du Gabon , participation à la scolarité des jeunes et remise de site scolaire aux enfants démunis engagés dans l'EEG, la sensibilisation des populations en matière éducative et de protection environnemental, organisation des séminaires de formations de renforcement des capacités , des leaders d'associations des camps de jeunes et des actions de solidarité.

Une remise de matériel didactique aux écoles privées protestantes du Grand Libreville a également eu lieu, en présence de Francine Bissa, Vice-Présidente en charge des questions scolaires à la JLC. Cette initiative vise à soutenir l'éducation et à encourager les jeunes à poursuivre leurs études.

Plusieurs exposés ont été présentés, notamment sur le leadership chrétien par le Pasteur Paul Denis Peba, qui a partagé des conseils pratiques sur la manière de devenir un leader chrétien efficace.

La JLC est un mouvement dynamique qui vise à encourager les jeunes à vivre leur foi chrétienne de manière authentique et à s'engager dans l'oeuvre de Dieu. Cette année, le mouvement compte renforcer ses actions et encourager les jeunes à prendre une part active dans l'édification de l'église.