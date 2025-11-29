Congo-Kinshasa: Une pluie diluvienne cause d'importants dégâts à Kindu, plus de 3000 maisons endommagées

Une pluie torrentielle accompagnée d'un vent violent s'est abattue vendredi soir 28 novembre sur la ville de Kindu, dans la province du Maniema, laissant derrière elle un bilan provisoire alarmant. Selon la protection civile, plus de 3 227 maisons endommagées, 5 écoles touchées et 15 personnes blessées ont été recensées.

Le coordonnateur provincial de la protection civile, Walanga Bali Michel, a détaillé les dégâts :

Commune d'Alunguli : 1 043 maisons endommagées, 15 blessés dont 10 hospitalisés.

Commune de Kasuku : 1 721 maisons touchées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Commune de Mikelenge : 463 maisons endommagées.

« Nous glorifions Dieu parce que, contrairement à la fois passée, nous n'avons pas enregistré de pertes en vies humaines. Mais la situation reste critique », a-t-il déclaré.

Toutes les familles sinistrées vivent actuellement sans abri et appellent à une intervention urgente pour éviter une catastrophe humanitaire, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année.

La protection civile lance un appel pressant aux autorités et aux partenaires humanitaires pour apporter une assistance rapide :

« Avant tout, ce sont les autorités qui peuvent amener la réponse, mais nous invitons aussi les partenaires animés de bonne foi à venir en aide aux ménages touchés », a insisté Walanga Bali Michel.