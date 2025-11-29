Congo-Kinshasa: Une importante cargaison de cacao frauduleux interceptée à Kasindi

Les services de sécurité ont mis la main, mercredi dernier, sur une cargaison de cacao destinée à l'Ouganda, interceptée à la cité frontalière de Kasindi, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu). Les véhicules transportant ces produits ont été saisis et ramenés à Beni pour des enquêtes approfondies.

Selon le conseiller du gouverneur chargé de l'économie, cette opération s'inscrit dans une vaste campagne de lutte contre la fraude dans la filière cacao. Il a promis des sanctions exemplaires contre les auteurs de ces pratiques illicites.

« Comme vous le savez, nous sommes dans la période de grande saison, et nous remarquons que les fraudeurs ne tarissent pas d'initiatives pour changer les mécanismes de fraude. Comme vous le constatez ici, il s'agit de 16 bidons en apparence transportant de l'huile de palme mais en réalité, il s'agit du cacao. Ce cacao a été saisi à Kasindi et nous annonçons ici au nom de l'autorité provinciale que nous allons poursuivre cette opération pour décourager tous les fraudeurs », a déclaré David Kamuha, conseiller économique du gouverneur.

Il a également annoncé que le cacao saisi sera vendu et que les recettes issues de cette vente seront affectées à la construction des infrastructures dans la province. « La province ainsi que tous ses services sont sans pitié. Nous n'allons pas pardonner », a-t-il insisté.

Cette saisie intervient deux semaines après une autre interception d'une cargaison de cacao à bord de camionnettes, toujours au poste frontalier de Kasindi-Lubirigha.