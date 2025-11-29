Congo-Kinshasa: Une importante cargaison de cacao frauduleux interceptée à Kasindi

29 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les services de sécurité ont mis la main, mercredi dernier, sur une cargaison de cacao destinée à l'Ouganda, interceptée à la cité frontalière de Kasindi, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu). Les véhicules transportant ces produits ont été saisis et ramenés à Beni pour des enquêtes approfondies.

Selon le conseiller du gouverneur chargé de l'économie, cette opération s'inscrit dans une vaste campagne de lutte contre la fraude dans la filière cacao. Il a promis des sanctions exemplaires contre les auteurs de ces pratiques illicites.

« Comme vous le savez, nous sommes dans la période de grande saison, et nous remarquons que les fraudeurs ne tarissent pas d'initiatives pour changer les mécanismes de fraude. Comme vous le constatez ici, il s'agit de 16 bidons en apparence transportant de l'huile de palme mais en réalité, il s'agit du cacao. Ce cacao a été saisi à Kasindi et nous annonçons ici au nom de l'autorité provinciale que nous allons poursuivre cette opération pour décourager tous les fraudeurs », a déclaré David Kamuha, conseiller économique du gouverneur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également annoncé que le cacao saisi sera vendu et que les recettes issues de cette vente seront affectées à la construction des infrastructures dans la province. « La province ainsi que tous ses services sont sans pitié. Nous n'allons pas pardonner », a-t-il insisté.

Cette saisie intervient deux semaines après une autre interception d'une cargaison de cacao à bord de camionnettes, toujours au poste frontalier de Kasindi-Lubirigha.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.