Congo-Kinshasa: Rencontre entre des jeunes du Haut-Katanga et le sous-Secrétaire général de l'ONU en charge de la jeunesse

En visite à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le sous-Secrétaire général des Nations Unies en charge de la jeunesse, Felippe Paullier, a échangé vendredi 28 novembre avec des jeunes issus de différentes structures. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du rôle de la jeunesse dans la résilience, la cohésion sociale et le vivre-ensemble, tout en promouvant la stratégie jeunesse des Nations Unies à l'horizon 2030.

Au cours des échanges, les participants ont présenté les multiples difficultés auxquelles ils font face. Parmi les préoccupations soulevées :

La situation des personnes atteintes d'albinisme, souvent abandonnées et exposées à des risques élevés de cancer de la peau.

La pollution environnementale, accentuée par l'activité minière dans la province.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le manque criant d'infrastructures, notamment dans le domaine du recyclage, avec un appel à la création d'entreprises gérées par et pour les jeunes.

Un intervenant a résumé la gravité de la situation :

« Ici, dans le Haut-Katanga, nous sommes dans une province à caractère minier. Nous avons un manque d'infrastructures qui est quasiment criant, surtout dans le domaine du recyclage. Les entreprises de recyclage doivent être implantées, tenues par les jeunes et pour les jeunes ».

La réponse de l'ONU

En réaction, Felippe Paullier a assuré avoir pris note des préoccupations exprimées :

« J'ai entendu les messages des jeunes et je ferai rapport au niveau des hauts représentants des Nations Unies. Mais ces problèmes ne seront pas résolus par les Nations Unies uniquement : il faudra le concours du gouvernement et d'autres partenaires ».

Cette visite marque une étape importante dans la volonté de l'ONU de placer la jeunesse au coeur des politiques de développement et de cohésion sociale, en particulier dans les zones confrontées à des défis environnementaux et socio-économiques.