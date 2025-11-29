Cote d'Ivoire: Enseignement technique et professionnel - 40 apprenants bénéficient d'une formation au Maroc

Avant leur départ prévu le 1er décembre, le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan, leur a remis des kits.

L'ambition du gouvernement, sous la haute autorité du Président de la République, Alassane Ouattara, c'est de faire en sorte que les jeunes soient bien formés et aient une insertion professionnelle décente.

C'est le message du ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan, qui a reçu, le 28 novembre, au lycée technique d'Abidjan, à Cocody, 30 apprenants en partance pour une formation en Génie civil, Géomètre topographe, Génie mécanique, Installation et maintenance biomédicale, au Maroc.

En recevant ces apprenants, il était question de leur prodiguer des conseils afin qu'ils représentent dignement la Côte d'Ivoire. « Nous avons l'opportunité de faire partir trente jeunes de la Côte d'Ivoire dans des filières de haute technologie au Maroc. Dix sont déjà partis et cela fait un total de 40 bourses que le gouvernement du Maroc a accordé, cette année, à la Côte d'Ivoire. Notamment au ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage », a-t-il confié.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À en croire le ministre, ces étudiants, qui quittent Abidjan le 1er décembre, entameront des formations qui dureront deux ans.

« Ils seront des techniciens supérieurs dans des filières de haute technologie. Nous espérons qu'avant de revenir, les meilleurs poursuivront dans des écoles d'ingénierie. L'idée, c'est de disposer d'un capital humain de très bonne qualité, de faire en sorte que les entreprises soient servies parce qu'on aura des compétences sur place. Je souhaite que de nombreux jeunes embrassent la formation professionnelle. Qu'ils puissent être formés aux métiers comme le souhaite le Président de la République, Alassane Ouattara, afin que personne ne reste dans la rue », a-t-il souhaité.

Rappelant que des programmes, dans le cadre de l'École de la deuxième chance (E2c) et la réformation initiale dans les nouveaux lycées, sont en cours.

Pour Koffi N'Guessan, l'objectif est de former et insérer ces jeunes dans des entreprises pour leur permettre d'être compétitifs.

« Les premiers projets prendront fin cette année. Avec nos partenaires du secteur privé, nous allons initier les voyages au Maroc pour que les recruteurs les rencontrent sur place et leur fassent des propositions. Mais l'idée, c'est que ces jeunes reviennent pour que progressivement, on puisse leur trouver des activités. Le directeur de l'orientation, des bourses et de la mobilité suit ce programme et on a les effectifs. Aujourd'hui, je peux vous dire que tous les étudiants qui ont fini donnent une entière satisfaction », a assuré le ministre.