Afrique: Taekwondo/African open series - Plus de 30 médailles pour la Côte d'Ivoire

La finale des deuxièmes championnats d'Afrique en série a eu lieu, les 27 et 28 novembre, à Abidjan.

La finale de l'African open series 2025 s'est tenue, les 27 et 28 novembre, au Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Cscticao), à Abidjan. Ce rendez-vous en terre ivoirienne a réuni une cinquantaine de taekwondo-in venus des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

La Côte d'Ivoire, pays d'accueil, a fait valoir son statut en alignant le maximum d'athlètes sur le tapis du gymnase Kim Young Tae. Après deux journées de compétitions, les Ivoiriens ont glané plus de 30 médailles dont 11 d'or, 4 d'argent.

Des résultats qui montrent que si le travail est maintenu dans les différentes salles du pays, on peut reconquérir le monde. L'open des séries, qui était à sa deuxième édition à Abidjan, a été un test d'application des nouveaux règlements des compétitions de la World taekwondo.

Une compétition classée G1, qui permet aux athlètes débutants d'intégrer le classement international, en engrangeant 10 points (pour les vainqueurs), 6 points pour les médaillés d'argent. « C'est avec une grande fierté que nous avons accueilli cette compétition de la World taekwondo Africa. Cela montre bien que le taekwondo est bien actif en Côte d'Ivoire, avec un vivier qu'il faut entretenir », a indiqué Boubakar Coulibaly, vice-président de la fédération.

Tandis que le Grand Me Patrice Remarck, qui a fait partie intégrante du plan olympique du président Bamba Cheick Daniel, se dit heureux de voir le centre Alassane Ouattara dont il devenu le directeur général, vibrer au rythme des grands rendez-vous du taekwondo.

« C'est également notre mission de faire la promotion du taekwondo et donc vous me voyez heureux de voir ces jeunes venus de toute l'Afrique rivaliser sur nos installations. En tout cas, nous sommes très heureux d'accompagner ce genre d'initiative », a réagi le champion d'Afrique militaire.