Afrique: La BAL et Wave Côte d'Ivoire inaugurent un terrain de basketball à Yopougon

La commune de Yopougon dispose désormais d'un terrain de basketball entièrement rénové et conforme aux normes de la Fédération ivoirienne de basketball (Fibb). Cette infrastructure a été inaugurée le vendredi 28 novembre 2025, au quartier Toit Rouge.

La Basketball Africa League (Bal), en collaboration avec NBA Africa, poursuit son ambition de bâtir ou de rénover 1 000 terrains de basketball sur le continent au cours des dix prochaines années, ainsi que d'offrir 1 000 000 de francs aux vainqueurs de chacune de ses compétitions. Ligue professionnelle regroupant 12 clubs africains, la Bal multiplie les initiatives en faveur du développement du basketball sur le continent.

Avec cette rénovation, les jeunes basketteurs de Yopougon disposent désormais d'une infrastructure sportive plus moderne et plus sécurisée.

Les pays impliqués en 2025 sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud (Play-offs). Cette collaboration panafricaine vise à renforcer l'engagement communautaire autour du basketball, à créer des opportunités pour la jeunesse et à laisser un impact durable à Dakar comme à Abidjan.

Cette initiative a été rendue possible grâce au soutien de Wave Côte d'Ivoire, partenaire financier de la Bal, qui marque à travers cette inauguration une étape majeure de leur partenariat.

À cette occasion, Ruben Boumtje Boumtje, directeur des Opérations de la Bal, s'est réjoui de pouvoir compter Wave Côte d'Ivoire parmi ses partenaires, avant de déclarer : « Unissons nos forces autour d'une vision partagée pour rendre le basketball plus accessible, plus proche des communautés et porteur d'opportunités réelles pour les jeunes. »

De son côté, Katier Bamba, directeur général de Wave Côte d'Ivoire, s'est dit fier de cette réalisation : « Rénover ce terrain aux côtés de la Bal reflète la mission de Wave, à savoir soutenir et investir dans les communautés que nous servons. Il s'agit aussi de renforcer la confiance et d'inspirer la prochaine génération pour une Côte d'Ivoire encore plus forte demain ». Il a conclu en invitant les jeunes joueurs à saisir pleinement l'opportunité qui leur est offerte.

Le représentant du président de la Fédération ivoirienne de basketball, Moussa Diarra, a, pour sa part, affirmé : « Nos bras sont ouverts. Nous sommes prêts à travailler avec tous les partenaires, publics comme privés, pour le développement du basketball. Nous serons présents partout où l'on parlera de basketball, où vous souhaiterez nous voir intervenir. »

Quant à Abdul Kader, représentant le maire de Yopougon, Adama Bictogo, il a félicité l'ensemble des acteurs impliqués dans ce projet et exprimé sa gratitude à la Bal pour avoir porté son choix sur sa commune.