Ethiopie: La stratégie « Éthiopie numérique 2030 » a été adopté par le Conseil des ministres

Addis-Abeba — Le Conseil des ministres a adopté plusieurs mesures majeures destinées à stimuler la croissance économique et à améliorer la qualité des services publics.

Selon le Bureau du Premier ministre, la session était largement consacrée à l'examen de la stratégie « Éthiopie numérique 2030 », soumise pour approbation.

Cette stratégie ambitieuse a pour objectif de créer davantage d'opportunités pour la population, de renforcer les capacités technologiques du pays, d'étendre les infrastructures essentielles, d'améliorer la gouvernance et d'accélérer le développement économique.

Après un débat approfondi, le Conseil a validé la stratégie à l'unanimité et ordonné son application immédiate.

Le Conseil a également étudié deux accords de prêts signés avec l'Association internationale de développement (IDA).

Le premier, d'un montant de 294,9 millions de DTS, financera un programme visant à accélérer l'accès à une énergie durable et propre. Ce prêt est assorti d'un remboursement sur 38 ans, avec un différé de six ans.

Le second accord concerne un financement additionnel de 20 millions de DTS pour le Projet de transformation des compétences et d'intégration régionale en Afrique de l'Est, remboursable sur 31 ans, également avec un différé de six ans.

Ces prêts, sans intérêt mais assortis de frais de service de 0,75 %, ont été jugés conformes à la stratégie nationale de gestion de la dette et seront transmis à la Chambre des représentants du peuple pour ratification.

Dans un souci d'améliorer le fonctionnement des institutions publiques, le Conseil a examiné deux projets de règlements fixant des frais de service pour certaines prestations de l'Autorité de protection de l'environnement et du Théâtre national éthiopien.

Ces mesures visent à leur permettre de couvrir leurs coûts de fonctionnement et d'accroître leurs revenus internes, garantissant ainsi de meilleurs services au public.

Les tarifs proposés, établis selon la capacité de paiement des bénéficiaires, ont été approuvés à l'unanimité et entreront en vigueur après publication au Journal officiel fédéral.

Le Conseil a également étudié quatre accords bilatéraux destinés à renforcer la coopération internationale en matière de sécurité. Il s'agit d'un accord d'entraide judiciaire en matière pénale avec la Chine, de deux traités d'extradition séparés avec la Chine et le Brésil, et d'un autre traité d'extradition avec l'Afrique du Sud.

Considérant que ces accords renforceront le cadre juridique de la coopération contre la criminalité, le Conseil a décidé à l'unanimité de les transmettre à la Chambre des représentants du peuple pour approbation.

Enfin, le Conseil s'est penché sur deux derniers textes : un projet de règlement encadrant la signature électronique -- une étape clé pour la mise en oeuvre de la proclamation n° 1072/2017 et de son amendement -- ainsi qu'une modification du règlement sur l'immigration visant à permettre à l'institution compétente de mieux assumer ses responsabilités légales.

Les deux textes ont été adoptés à l'unanimité et entreront en vigueur dès leur publication au Journal officiel fédéral.