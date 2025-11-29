Ethiopie: L'UNESCO contribue activement à promouvoir le tourisme et les richesses patrimoniales du pays

Addis-Abeba — La représentante de l'UNESCO en Éthiopie, Rita Bissoonauth, a mis en avant l'importance de l'action diplomatique pour valoriser le tourisme et le riche patrimoine culturel du pays.

Au terme d'une visite de la vieille cité fortifiée de Harar Jugol, effectuée avec plus de 35 diplomates basés à Addis-Abeba, Bissoonauth a expliqué que cette initiative visait avant tout à faire découvrir aux représentants étrangers les sites éthiopiens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Elle a rappelé que l'Éthiopie dispose du plus grand nombre de sites matériels classés au patrimoine mondial en Afrique -- treize au total -- auxquels s'ajoutent six éléments du patrimoine immatériel.

« Être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO confère une valeur universelle qui signifie que le site est exceptionnel et unique à l'échelle du globe. C'est ce qui fait toute sa beauté, et c'est pourquoi il doit être valorisé », a-t-elle expliqué.

Bissoonauth a insisté sur la portée de ce statut : un site reconnu par l'UNESCO devient un bien d'importance universelle, incomparable, qui doit être préservé et mis en lumière.

Elle a également souligné que cette visite diplomatique permet non seulement de promouvoir le tourisme, mais aussi d'attester de la sécurité et de l'importance internationale de ces lieux. La précédente mission de ce type avait eu lieu au parc national de Bale.

Selon elle, la préservation du patrimoine, le développement touristique et la prospérité locale sont étroitement liés, notamment grâce à la création d'emplois. La présence du corps diplomatique constitue en elle-même un signal fort, confirmant la sécurité et l'attractivité des sites.

Elle a enfin rappelé que la stratégie de l'UNESCO consiste à capitaliser sur la renommée mondiale de ces sites pour générer des bénéfices économiques concrets au niveau local, afin que la conservation du patrimoine contribue directement au bien-être des communautés qui y vivent.