Tunisie: JTC 2025 - « Les Fugueuses » de Wafa Taboubi remporte le Tanit d'or

29 Novembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par Faty

TUNIS — La pièce tunisienne « Les Fugueuses » écrite et mise en scène par Wafa Taboubi a remporté le Tanit d'Or de la 26ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) en plus du prix du meilleur scénario et celui de la meilleure interprétation féminine attribué à Lobna Noomen.

Le palmarès des compétitions officielle et parallèle des JTC a été dévoilé, samedi soir, au cours d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée au Théâtre de l'Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture.

Organisée du 22 au 29 novembre, cette 26e édition était placée sous le slogan « Le théâtre, une conscience et un changement. Le théâtre, le coeur battant de la rue ».

Palmarès de la Compétition officielle :

- Tanit d'or: "Les fugueuses" de Wafa Tabboubi (Tunisie)

- Tanit d'Argent : "Le mur" de Sinan Al-Azzawi (Irak)

- Tanit de Bronze : "Jacaranda" de Nizar Saidi (Tunisie)

- Prix du meileur acteur: Ahmed Abou Zid pour son rôle dans "Free Fall" (Chute Libre) de Mohamed Faraj Al-Khachab (Égypte)

- Prix de la meilleure actrice: Lobna Noomen pour son rôle dans "Les Fugueuses" de Wafa Tabboubi (Tunisie)

- Prix du meilleur scénario: "Les fugueuses" de Wafa Tabboubi (Tunisie)

- Prix de la meilleure scénographie: Ali Soudani pour "Le mur" de Sinan Al-Azzawi (Irak)

