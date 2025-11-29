Afrique: Journée de solidarité avec le peuple palestinien - Une chaîne humaine en Afrique du Sud

29 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Valentin Hugues

Pour cette Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, l'Afrique du Sud se mobilise. La nation arc-en-ciel fait partie des principaux soutiens de la cause palestinienne, avec la figure de Nelson Mandela et, en 2023, la plainte déposée par la nation arc-en-ciel contre Israël devant la Cour internationale de Justice pour génocide. Ce 29 novembre, au Cap, une chaîne humaine s'est mise en place.

L'image est assez impressionnante. Le long de l'océan qui borde la ville du Cap, les militants s'attrapent la main et forment une longue chaîne humaine. Selon l'un des organisateurs, il s'agit là du symbole de l'emprisonnement des Palestiniens, dans les prisons israéliennes, mais aussi dans leurs propres villes, comme à Gaza, souvent qualifiée de prison à ciel ouvert, ainsi que dans les territoires occupés.

Cette chaîne humaine, c'est donc la chaîne de la liberté et les organisateurs n'ont pas manqué de faire le lien avec l'histoire de leur pays, notamment avec la figure de Nelson Mandela que l'on retrouve sur certaines affiches.

Le lieu choisi est, lui aussi, chargé d'histoire puisque, au loin, au milieu de l'océan, on peut apercevoir l'île de Robben Island où Nelson Mandela fut emprisonné de longues années pendant l'apartheid, avant de devenir président d'Afrique du Sud.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aujourd'hui, les militants ont donc demandé la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens, notamment Marwan Barghouti, avec ce slogan : « De Mandela à Marwan, une lutte pour la liberté ».

Le long de cette chaîne humaine, on a aussi pu apercevoir une immense fresque cousue à la main, en l'honneur de toutes les victimes.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.