Afrique: Journée de solidarité avec le peuple palestinien - Une chaîne humaine en Afrique du Sud

Pour cette Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, l'Afrique du Sud se mobilise. La nation arc-en-ciel fait partie des principaux soutiens de la cause palestinienne, avec la figure de Nelson Mandela et, en 2023, la plainte déposée par la nation arc-en-ciel contre Israël devant la Cour internationale de Justice pour génocide. Ce 29 novembre, au Cap, une chaîne humaine s'est mise en place.

L'image est assez impressionnante. Le long de l'océan qui borde la ville du Cap, les militants s'attrapent la main et forment une longue chaîne humaine. Selon l'un des organisateurs, il s'agit là du symbole de l'emprisonnement des Palestiniens, dans les prisons israéliennes, mais aussi dans leurs propres villes, comme à Gaza, souvent qualifiée de prison à ciel ouvert, ainsi que dans les territoires occupés.

Cette chaîne humaine, c'est donc la chaîne de la liberté et les organisateurs n'ont pas manqué de faire le lien avec l'histoire de leur pays, notamment avec la figure de Nelson Mandela que l'on retrouve sur certaines affiches.

Le lieu choisi est, lui aussi, chargé d'histoire puisque, au loin, au milieu de l'océan, on peut apercevoir l'île de Robben Island où Nelson Mandela fut emprisonné de longues années pendant l'apartheid, avant de devenir président d'Afrique du Sud.

Aujourd'hui, les militants ont donc demandé la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens, notamment Marwan Barghouti, avec ce slogan : « De Mandela à Marwan, une lutte pour la liberté ».

Le long de cette chaîne humaine, on a aussi pu apercevoir une immense fresque cousue à la main, en l'honneur de toutes les victimes.