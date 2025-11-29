Guinée Bissau: Les militaires au pouvoir annoncent un gouvernement de transition de 22 ministres

En Guinée-Bissau, les militaires au pouvoir ont annoncé il y a quelques heures la liste des 22 ministres du gouvernement de transition. Parmi eux, trois viennent directement de l'armée - un général de brigade, un général de division et un officier de marine. Tous les autres sont des civils. Cinq femmes obtiennent aussi des portefeuilles. On compte également cinq secrétaires d'État dans cette nouvelle équipe.

Ces nominations arrivent juste après l'investiture, la veille, du nouveau Premier ministre, Ilidio Té Vieira, ancien ministre des Finances et proche collaborateur du président déchu.

Conformément au décret présidentiel daté de ce samedi 29 novembre, João Bernardo Vieira (neveu de Nino Vieira, l'ex-président assassiné en 2009) prend la tête du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés. Il s'agit de la principale annonce parmi les nominations présentées aujourd'hui.

Titulaire d'une licence en droit et d'un master en développement international, João Bernardo Vieira, secrétaire d'État aux Transports et aux Communications de 2014 à 2016 sous les gouvernements de Domingos Simões Pereira et de Carlos Correia, s'est présenté comme candidat indépendant à l'élection présidentielle du 23 novembre.

Au sein de ce pouvoir exécutif, composé en grande partie de partisans de l'ancien président Umaro Sissoco Embaló, on note le maintien en fonction de Carlos Pinto Pereira, qui devient ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, après avoir été chef de la diplomatie dans le précédent gouvernement.

José Carlos Esteves reste également en poste au sein du gouvernement déchu, conservant le ministère des Travaux publics, du Logement et de l'Aménagement urbain, et Fatumata Jau, secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés, qui conserve son poste.