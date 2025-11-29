Guinée Bissau: Le PAIGC dénonce une « nouvelle étape alarmante » après l'occupation militaire de son siège

29 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

À la demande de responsables du PAIGC, un communiqué publié le 29 novembre 2025 alerte la communauté internationale, les organisations régionales et les partenaires démocratiques de la Guinée-Bissau sur « une nouvelle étape alarmante » dans la « dérive institutionnelle en cours ».

Selon le document signé par l'avocat Saïd Larifou, des militaires ont « investi de force, fouillé et placé sous contrôle militaire le siège national du PAIGC », principal parti d'opposition dirigé par Domingos Simões Pereira. Ce bâtiment, situé « sur la Place des Héros Nationaux, au coeur de Bissau », se trouve à proximité immédiate du Palais présidentiel.

« Une violation manifeste de l'État de droit »

Le communiqué dénonce une action menée « en dehors de tout cadre légal » et y voit une « atteinte directe au pluralisme politique » ainsi qu'« une forme d'intimidation grave envers l'un des partis les plus historiques et les plus légitimes du pays ».

Les auteurs soulignent le caractère symbolique du lieu, « intimement lié à la lutte pour l'indépendance et à la construction démocratique du pays ». L'occupation militaire traduirait, selon eux, « la volonté claire de réduire au silence l'opposition », de « criminaliser l'action politique légitime de l'opposition républicaine » et d'« effacer toute contestation de la tentative du coup d'État électoral ».

« Le rétablissement de l'ordre démocratique en jeu »

