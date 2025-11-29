Afrique: Coopération Sénégal-Espagne - Des gendarmes sénégalais diplômés en espagnol à l'Institut Cervantes de Dakar

Une cérémonie de remise de diplômes s'est tenue vendredi 28 novembre à l'Institut Cervantes de Dakar pour honorer des agents de la Gendarmerie nationale sénégalaise ayant complété avec succès une formation linguistique en espagnol de niveau A1 et A2. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités du personnel de la Gendarmerie et de la coopération dynamique avec le Royaume d'Espagne.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'importantes personnalités, dont le lieutenant-colonel Pedro Jiménez Ortigosa, membre de la Guardia Civil et attaché de l'Intérieur de l'Ambassade d'Espagne au Sénégal, Mme Concha Barcelone, directrice de l'Institut Cervantes, et le colonel Ibou Wathie, représentant le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, directeur de la Justice militaire.

Le colonel Ibou Wathie a souligné que la formation répond aux défis actuels, qui exigent un personnel « très bien outillé ». Il a rappelé que la Gendarmerie nationale, dans une perspective de diversification de ses partenaires, a fait le choix d'une coopération « très développée » avec l'Espagne, couvrant de nombreux domaines, y compris militaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au nom des bénéficiaires, le gendarme Alassane Thiam a exprimé sa satisfaction, magnifiant l'initiative qui leur a permis de suivre quatre mois d'apprentissage à travers deux modules. « Nous avons fini de passer les niveaux A1 et A2 de la langue espagnole. C'était vraiment magnifique pour nous », a-t-il déclaré, souhaitant que d'autres formations suivent pour « mieux s'affiner dans les langues étrangères » et « mieux servir la Gendarmerie nationale ».

Le colonel Wathie a précisé l'utilité stratégique de cette nouvelle compétence : les gendarmes formés seront affectés à leurs services respectifs, en attente de l'ouverture de formations ultérieures visant à sélectionner de « très bons représentants dans les forums et autres activités internationales qui se déroulent dans la langue espagnole ».

Une opportunité majeure liée à cette formation est la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026.

« Nous sommes dans la phase préparatoire des Jeux olympiques de 2026, qui vont enregistrer beaucoup de nationalités, et donc ce personnel [ayant la] capacité en espagnol sera utilisé de manière efficiente pour remplir les missions qui seront confiées à la Gendarmerie », a affirmé le colonel Wathie.