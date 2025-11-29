Afrique: Bayern - Nicolas Jackson retrouve son efficacité avant la CAN

29 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Le Bayern Munich solide leader de Bundesliga, a peiné, mais s'impose 3-1 contre Sankt Pauli en Bundesliga.

L'attaquant sénégalais Nicolas Jackson s'y est illustré en marquant le troisième but, son deuxième de la saison en championnat et le quatrième toutes compétitions confondues -- un bon signe à quelques jours du rassemblement des « Lions » en vue de la CAN 2025. Jackson continue de marquer des points en entrant comme remplaçant.

L'attaquant des Lions qui devrait participer à la Coupe d'Afrique des Nations, évolue à Munich sous la forme d'un prêt en provenance de Chelsea, avec une clause d'option d'achat fixée autour de 65 à 80 millions d'euros.

