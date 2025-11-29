Sénégal: Camara en patron, Diatta en soutien - Monaco fait tomber le PSG d'Ibrahima Mbaye

Le Paris Saint-Germain a chuté, ce samedi, sur la pelouse de Monaco (1-0), dans un match où les Sénégalais de l'ASM ont brillé par leur intensité et leur rigueur.

Minamino a inscrit l'unique but de la partie face à des Parisiens impuissants. Un revers qui peut profiter à l'Olympique Marseille qui affronte Toulouse à 20h. Face à l'équipe du Rocher, les Parisiens sont tombés sur une équipe monégasque assez solide.

Lamine Camara, impressionnant d'impact et d'activité, a livré l'un de ses meilleurs matchs depuis son retour de blessure, tandis que Krépin Diatta, entré en seconde période, a solidifié le couloir droit jusqu'au coup de sifflet final.

Face à eux, le Parisien Ibrahima Mbaye, remuant et percutant après son entrée en jeu, a tenté d'inverser la tendance, sans succès.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Camarade de fer au coeur du jeu

Physiquement métamorphosé, Lamine Camara a livré une prestation XXL dans l'entrejeu monégasque. Infatigable récupérateur, précis dans ses transmissions, il a dominé la bataille du milieu face à un PSG sans inspiration. Dès le premier quart d'heure, il a imposé son intensité, au point de provoquer des fautes parisiennes à répétition. Sa lecture du jeu et sa propreté technique ont grandement contribué à l'équilibre de l'équipe du Rocher.

Auteur d'un tacle appuyé sur Chevalier, sanctionné d'un simple avertissement, il s'est ensuite concentré sur l'essentiel : faire jouer Monaco et contenir les vagues parisiennes.

Diatta ferme le couloir et verrouille la victoire

Entré à la 65e minute, Krépin Diatta a parfaitement géré son couloir droit. Solide défensivement, appliqué dans le repli, il a muselé les offensives de Dembélé et multiplié les courses de soutien pour étirer le bloc parisien. Son expérience et son sens du placement ont permis à Monaco de conserver l'avantage acquis grâce au but de Minamino (68e).

Mbaye provoque, mais Paris s'incline

Côté parisien, Ibrahima Mbaye, nouvelle tête de la sélection sénégalaise, a été l'un des rares à créer le danger dans les dernières minutes. Ses accélérations ont mis en difficulté la défense monégasque et provoqué l'exclusion sévère de Thilo Kehrer à la 80e minute. Une expulsion qui n'aura pourtant pas suffi à relancer les Parisiens, impuissants jusqu'au bout.

Un Monaco solide, un PSG sans solution

Sous les yeux d'un public de Louis-II conquis, Monaco a confirmé sa solidité et son sens du collectif. Portés par un Lamine Camara rayonnant, les hommes d'Adi Hütter ont infligé au PSG sa deuxième défaite en Ligue 1 cette saison.

Le club de la Principauté, en pleine ascension, s'installe comme une véritable menace dans la course au titre, tandis que Paris devra vite se ressaisir avant ses prochains rendez-vous européens.