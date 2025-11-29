Sénégal: Réaction attendue pour Jaraaf et Gfc, gros défi pour Gorée

Pour le compte de la 5e journée du championnat professionnel de Ligue 1, Gorée sera confrontée à un gros défi face à une équipe de Génération Foot qui commence à retrouver des couleurs. Dans le même temps, le Jaraaf et Guédiawaye Fc, seront en quête d'un premier succès contre respectivement le Stade de Mbour et Sonacos.

Le Jaraaf est un champion en déperdition depuis le début de la saison. Les « Vert et Blanc » seront dans l'obligation de l'emporter, samedi, face au Stade de Mbour (3e, 8 pts) en match comptant pour la 5e journée. Rouleau compresseur, il y a moins d'un an, le Jaraaf est devenu une équipe quelconque et une victoire contre les Piroguiers sonnerait comme un déclic. Guédiawaye Fc (16e, 1 pt) est aussi dans la même situation.

Avec trois défaites consécutives, Gfc n'a plus le droit à l'erreur et son duel contre la Sonacos (7e, 5 pts) risque d'être électrique. Les Crabes ne sont pas vernis par la chance eux qui, depuis l'entame de la saison, produisent du beau football, mais pêchent, la plupart du temps, dans la finition (seulement 1 but marqué). Victorieux la semaine dernière, Dakar Sacré-Coeur (6e, 7 pts) voudra enchainer contre la Linguère (14e, 2 pts) alors que l'Asc Hlm (11e, 3 pts) tentera de glaner un premier succès à domicile contre l'Us Ouakam (8e, 5 pts).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Teungueth Fc (5e, 8 pts), de son côté, sera opposé à l'As Pikine (9e, 5 pts) pour vaincre le signe indien. En effet, le club rufisquois est la victime préférée des Banlieusards qui sont invaincus face à Teungueth sur les quatre dernières confrontations (3 victoires, 1 nul).

Étincelante depuis la saison dernière, l'Us Gorée (1ère, 10 pts) affrontera Génération Foot (10e, 4 pts) dans un choc qui promet du spectacle. C'est un test grandeur nature pour les deux équipes. Meilleure attaque (7 buts) et meilleure défense (0 encaissé), Gorée sera confrontée à des Grenats confiants, libérés et qui veulent enchainer pour retrouver le haut du classement.

Le club insulaire n'aura pas une grande marge de manoeuvre, car Ajel (4e, 8 pts) et le Casa Sports (2e, 8 pts) se tiennent à l'affut de la moindre contreperformance. Le premier se déplacera pour affronter l'As Cambérène (12e, 3 pts) tandis que le second recevra Wally Daan (13e, 2 pts) dans des matches relativement à leur portée. Tout ceci n'est que relatif, car les équipes du bas de tableau sont souvent difficiles à manoeuvrer.

PROGRAMME

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2025

Stade municipal de Yoff à 16h30 : Dakar Sacré-Coeur - Asce Linguère;

Stade Léopold Sédar Senghor à 17h00 : Jaraaf - Stade de Mbour ;

Stade Djagaly Bagayoko à 17h00 : Us Gorée - Génération Foot ;

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2025

Stade municipal des Hlm à 16h30 : Asc Hlm - Us Ouakam ;

Stade Aline Sitoë Diatta à 16h30 : Casa Sports - Wally Daan ;

Stade Amadou Barry à 16h30 : Guédiawaye Fc-Sonacos ;

Stade Ngalandou Diouf à 16h30 : Teungueth Fc - As Pikine ;