Sénégal: À Diourbel, le projet Bokk-Tekki s'attèle à la formation de 400 artisans et élèves aux métiers de l'énergie solaire

Diourbel — Le projet Bokk-Tekki, mis en oeuvre par le lycée technique Cheikh-Ahmadou-Bamba et la Chambre des métiers de Diourbel (centre), va former 400 artisans et élèves aux métiers de l'énergie solaire, d'ici à 2027, a-t-on appris de ses dirigeants, samedi.

La Chambre des métiers de Cologne, en Allemagne, contribue à sa mise en oeuvre.

"L'objectif principal du projet est de former 400 personnes en énergie solaire photovoltaïque et en efficacité énergétique, d'ici à 2027", a dit à la presse locale le proviseur du lycée technique Cheikh-Ahmadou-Bamba, El Hadji Bara Sow.

"La formation cible notamment les artisans électriciens de la région, les élèves du lycée technique et les élèves des centres de formation professionnelle de Mbacké et de Ndangalma", a précisé M. Sow lors d'une "journée portes ouvertes" consacrée à cette initiative.

Les promoteurs du projet profitent de cette rencontre pour former les participants à l'utilisation de l'énergie solaire dans les habitations et les établissements publics.

"Diourbel étant une région très ensoleillée, nous avons réfléchi à une stratégie de transformation de cette richesse, le soleil, au profit des populations", a expliqué Joachim Axel Milz, un expert de la Chambre des métiers de Cologne.

Le but du projet est de former des techniciens et des artisans capables de concevoir, de dimensionner et d'installer des systèmes solaires, selon M. Milz.

Le projet Bokk-Tekki offre en même temps à ses bénéficiaires des formations leur permettant de créer leur propre entreprise, a dit l'expert de la Chambre des métiers de Cologne.