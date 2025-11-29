Sénégal: La FSF lance le processus de recrutement d'un DTN et des entraîneurs des sélections nationales

Dakar — La Fédération Sénégalaise de Football(FSF) a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un nouveau Directeur technique national (DTN) et des entraineurs de sélections nationales, annonce un communiqué transmis à l'APS, samedi.

Le poste de Directeur technique national de la FSF était vacant depuis le départ de Mayacine Mar en octobre 2025.

La FSF cherche aussi à travers cet appel à manifestation d'intérêt à recruter "des team managers des sélections nationales de jeunes (garçon et fille) des catégories : U14, U16, U18, U20, U23 et de la sélection nationale féminine A ainsi que le Beach soccer", ajoute le texte.

Elle a lancé également, selon le communiqué, le processus de "recrutement d'entraîneurs des sélections nationales de jeunes (garçon et fille) des catégories : U14, U16, U18, U20, U23 et de sélection nationale féminine A ainsi que le Beach soccer".

Selon la FSF, ces recrutements s'inscrivent dans le cadre "du renforcement de ses structures techniques et administratives en vue d'optimiser la performance des sélections nationales".