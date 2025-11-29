Sénégal: UASZ - La prévention des tensions socio-universitaires au coeur d'une journée d'échanges

Ziguinchor — Le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) a organisé samedi, à l'université Assane-Seck de Ziguinchor (UASZ), une journée d'échanges dédiée à la prévention des tensions socio-universitaires, dans le cadre du programme Saxal Jàmm, financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par l'ONG 3D, le COSCE et GRADEC, a constaté l'APS.

Cette initiative vise à " promouvoir la paix, la stabilité et la cohésion sociale", a expliqué, Papa Assane Tine, chargé de projets du COSCE, lors de la journée d'échanges.

Il a souligné que l'espace universitaire demeure " un foyer propice aux tensions ", surtout lors des mouvements de grève.

M. Tine a salué la décision de l'administration de l'université Assane-Seck de Ziguinchor de lever la suspension des amicales. Selon lui, cette décision ouvre la voie à " un dialogue durable et permanent entre étudiants et autorités académiques".

Il a toutefois recommandé la mise en place d'un cadre de concertation pérenne et des critères de sélection " fondés sur l'excellence " pour les futurs délégués, afin de prévenir les dérives et renforcer la représentativité étudiante.

Le directeur de la vie universitaire, Dr Ousmane Basse, a rappelé que la suspension des amicales avait été décidée après des troubles ayant entraîné un arrêt des activités pédagogiques.

M. Basse a précisé que les nouveaux critères d'éligibilité des délégués ont été discutés en commission, et validés par le Conseil académique et consacrés par une note du recteur de l'UASZ.

"La stabilité, a-t-il dit, conditionne l'enseignement, la recherche et toutes les activités de l'université même si la prévention des crises reste la priorité".

Le doctorant Jérôme Symbiane, a salué cette initiative qui, selon lui, " renforce la conscientisation et prépare de meilleures perspectives de dialogue ".

Il a souligné que l'absence d'amicales avait "fortement limité la communication " entre étudiants et administration.

Le Conseil académique de l'université Assane Seck de Ziguinchor s'est réuni le mercredi 12 novembre 2025, sous la présidence du recteur, le Professeur Alassane Diédhiou, pour examiner la situation de l'établissement supérieur.

À l'issue de cette rencontre, il a été décidé de lever la dissolution des amicales d'étudiants ainsi que celle de la coordination des étudiants.

L'administration universitaire a indiqué qu'elle finalise actuellement les critères d'éligibilité des futurs délégués, en vue de l'organisation prochaine des élections destinées au renouvellement des amicales.

Les échanges organisées samedi à l'UASZ par le COSCE seront suivis, dimanche, d'une randonnée citoyenne inscrite dans la dynamique de promotion de la paix universitaire.