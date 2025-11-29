Togo: L'Internet Society déploie son premier réseau communautaire

29 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

En 1997, quelques privilégiés au Togo étaient en mesure de se connecter à internet en dial-up avec des débits ultra-lents.

La même année était lancé le site republicoftogo.com, le premier portail d'information dédié au Togo.

Depuis, l'accès au numérique a fortement progressé et s'est démocratisé.

Selon les données publiées par la Fondation Internet Society (ISOC), le pays comptait en début d'année 3,56 millions d'internautes, soit un taux de pénétration de 37%.

Afin d'accélérer le mouvement, l'ISOC a lancé samedi un projet d'installation de réseaux communautaires dans les localités rurales. La première étape a été inaugurée dans le village d'Atti-Akakpé (préfecture de l'Avé).

Portée par le chapitre national de l'ISOC et entièrement financée par la Fondation Internet Society, cette initiative vise à promouvoir un Internet ouvert, inclusif et accessible à tous, en particulier dans les zones éloignées des infrastructures classiques.

Elle permettra aux habitants d'accéder à l'information, de renforcer la résilience économique locale et d'ouvrir de nouvelles opportunités pour les jeunes, les enseignants, les entrepreneurs et les agriculteurs.

Dépêché au Togo pour superviser le lancement, Brian Horlick Cruz, représentant de l'Internet Society Foundation, voit dans ce projet le début d'une nouvelle phase de développement numérique pour le pays.

« Le Togo avance dans la transformation numérique. Mais il est temps d'accélérer encore. Les villages doivent bénéficier des mêmes chances que les villes. L'inclusion numérique n'est pas un luxe. C'est une condition pour l'éducation, la santé, l'agriculture et la prospérité », a-t-il déclaré.

Avec cette initiative, l'ISOC soutient la dynamique engagée par le Togo dans sa stratégie d'inclusion numérique.

