Cote d'Ivoire: Miss Univers 2025 - Olivia Yacé accueillie en reine à Abidjan

De retour après un mois de compétition en Thaïlande, Olivia Yacé a atterri ce samedi 29 novembre 2025 à l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Une foule immense dont des officiels, des danses traditionnelles et des milliers de regards émerveillés ont célébré la 4e dauphine de Miss Univers, symbole d'excellence et de fierté nationale.

Le vol E747 EK, en provenance de Bangkok (Thaïlande) avec escale à Dubaï, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Port-Bouët, ce samedi 29 novembre 2025 à peu après 15 h, avec à son bord la reine de beauté. À peine la passerelle déployée, l'aéroport international s'est transformé en scène vivante.

La compagnie artistique Aneka a ouvert le spectacle avec les masques Glah et Zaouli, la danse du Boloye, les guerriers Tchaman, les danseuses du Tématé, des pom-pom girls drapées d'orange-blanc-vert et deux échassiers dominant la foule. Un accueil chorégraphié haut en couleur, vibrant, où la culture ivoirienne s'élevait comme un hymne.

Lorsque la silhouette lumineuse d'Olivia Yacé est apparue au pavillon d'honneur, un souffle a traversé la foule. Cris, chants, vagues d'applaudissements, l'Ivoire acclamait sa reine. Oui, sa Reine de Beauté.

« On a montré que l'excellence ivoirienne et africaine peut faire des merveilles. Je reste déterminée à servir mon pays », a-t-elle lancé, avant d'exprimer sa profonde gratitude à tous. « Je rentre avec fierté. Merci à la Côte d'Ivoire pour cet amour. J'ai porté le drapeau avec tout mon coeur, et je continuerai de le faire. Je veux que chaque jeune fille sache qu'elle peut briller, elle aussi ».

Autour d'elle, de quelques membres du gouvernement dont Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs et Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie. Sans oublier Victor Yapobi, président du Comici, ainsi que la famille Yacé menée par son géniteur, Jean-Marc Yacé, maire de Cocody. Tous venus saluer une femme devenue symbole.

Le ministre Siandou Fofana a porté la voix du gouvernement ivoirien : « Le Premier ministre Robert Beugré Mambé nous a instruits d'offrir l'accueil le plus chaleureux à notre championne qui a porté la voix de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Elle est une étoile naissante. Sa prestation a fait voyager notre image, notre culture. Elle crée du lien, de la cohésion, un modèle pour la jeunesse. Olivia est un ciment national ».

Dans la foule, la mobilisation des fans de la commune de Cocody était impressionnante. Brenda D'Almeida, commissaire générale du concours Miss Intellectuel Côte d'Ivoire, est venue avec une délégation de plus de cent personnes. « Olivia est notre fierté. Elle a prouvé que l'excellence existe ici. Elle est un modèle pour toute une génération », confie-t-elle, portée par l'enthousiasme. Avec elle, des conseillers municipaux, des administrés, des jeunes agitant des drapeaux. Tous venus dire "merci "à celle qui a porté si haut les couleurs nationales.

Le cortège s'est ensuite ébranlé, escorté par une foule refusant de se disperser. Dans la lumière du soir, Olivia Yacé avançait comme une étoile guidant son peuple. Une page s'achève, brillante. Une autre s'ouvre, pleine de promesses.