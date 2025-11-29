Congo-Kinshasa: Linafoot Ligue 1 - Tshinkunku bat Tshikas, Malole accroché par Manika

L'Union sportive Tshinkunku a signé, samedi 29 novembre, sa troisième victoire de la saison après avoir battu le FC Tshikas par 1 but à 0 au stade des Jeunes de Katoka (Kananga), dans un choc kasaïen comptant pour la poursuite du Championnat national congolais de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) 2025-2026. Une autre rencontre de ce championnat a opposé, dans le même stade, l'AS Malole au CS Manika (0-0).

Pour cette troisième victoire, les Corbeaux de Kananga (US Tshinkunku) se sont appuyés sur leur joueur Mbuyi, auteur du but décisif à la 82e minute. Un but précieux qui permet à l'US Tshinkunku de progresser au classement partiel du groupe A. Désormais 6e, le club totalise 11 points en 7 rencontres.

Quant au FC Tshikas, il reste à la dernière position avec 5 unités après 8 matchs.

Avant cette opposition 100 % kasaïenne, l'AS Malole a fait jeu égal avec le CS Manika (0-0) dans les mêmes installations. Ce résultat ne fait pas les affaires des deux clubs, qui peinent à prendre leurs distances par rapport à leurs concurrents.

Malole reste 3e avec 14 points en 7 sorties, tandis que Manika monte à la 14e position avec 5 points en 6 sorties.

Classement du Groupe A

TP Mazembe : 17 pts, 8 MJ (+11)

FC Saint-Éloi Lupopo : 14 pts, 6 MJ (+4)

AS Malole : 14 pts, 7 MJ (+6)

FC Lubumbashi Sport : 13 pts, 8 MJ (+3)

AS Simba : 11 pts, 6 MJ (+2)

US Tshinkunku : 11 pts, 7 MJ (-2)

AS New Soger : 10 pts, 9 MJ (-1)

SM Sanga Balende : 10 pts, 9 MJ (-2)

CS Don Bosco : 9 pts, 6 MJ (+3)

AS Saint Luc : 7 pts, 4 MJ (+1)

FC Tanganyika : 7 pts, 5 MJ (+1)

JSG Bazano : 7 pts, 6 MJ (-3)

US Panda B52 : 6 pts, 7 MJ (-8)

CS Manika : 5 pts, 6 MJ (-3)

FC Blessing : 5 pts, 7 MJ (-4)

FC Tshikas : 5 pts, 8 MJ (-5)

Le championnat de la LINAFOOT se poursuivra dimanche 30 novembre avec le grand derby de la capitale, Kinshasa : AS Vita Club contre DC Motema Pembe au stade Tata Raphaël, dans le groupe B. Peu avant, New Jak FC sera opposé au FC MK dans les mêmes installations.

Dans le groupe A, l'AS Simba affrontera le CS Don Bosco au stade Manika, à huis clos.