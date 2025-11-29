Congo-Kinshasa: Lancement officiel de la Fédération congolaise des Jeux vidéo et E-sport

La République démocratique du Congo (RDC) franchit une nouvelle étape dans le monde du sport en entrant dans le sport numérique avec le lancement officiel de la Fédération congolaise des Jeux vidéo et E-sport. L'événement s'est tenu ce samedi 29 novembre à Kinshasa lors d'une conférence de presse marquant également le coup d'envoi du Tournoi Super Cup RDC vs République du Congo.

Dans son allocution, le président de la Fédération congolaise des Jeux vidéo et E-sport, Yose Bil, a présenté les grandes orientations de la fédération :

Structuration de la filière : Soutenir les acteurs, joueurs et clubs pour professionnaliser le secteur.

Promotion responsable et inclusive : Favoriser la pratique dans un esprit sportif, en intégrant femmes, enfants et personnes en situation de handicap, tout en luttant contre l'addiction aux jeux vidéo.

Développement économique et institutionnel : Exploiter les opportunités économiques offertes par l'industrie mondiale du gaming, évaluée à plusieurs milliards de dollars.

Organisation et rayonnement international : Mettre en place des compétitions structurées et faire briller l'e-sport congolais sur la scène mondiale.

« Nous voulons créer des opportunités pour les jeunes, les encadreurs et tous les secteurs qui peuvent soutenir ces activités », a insisté Yose Bil.

Un programme ambitieux pour 2026

Le secrétaire général, Landry Kade, a dévoilé le programme national E-sport 2026 :

Février-mars 2026 : Lancement des premières compétitions.

Avril-juillet 2026 : Conférences sur le gaming et identification des talents dans les universités.

Partenariats internationaux : Alignement avec le calendrier de la Confédération Africaine des Sports Électroniques et de la Global E-sport International pour intégrer les compétitions continentales et mondiales.

Appel à l'adhésion nationale

Ces responsables sportifs ont invité les passionnés du gaming et les acteurs du secteur à adhérer massivement à la fédération. Des compétitions nationales seront organisées dans toutes les provinces pour démocratiser la pratique et détecter les talents.