Congo-Kinshasa: Parler pour Protéger - Ecouter les victimes d'exploitation et d'abus sexuels, un geste qui peut sauver une vie

Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'émission Parler pour Protéger, produite par le Bureau Conduite et Discipline de la MONUSCO, a consacré son numéro du 28 novembre 2025 à un thème essentiel mais souvent négligé : l'écoute des victimes d'exploitation et d'abus sexuels.

Sous le thème « Écouter pour protéger », cette édition met en lumière l'importance de l'accueil, de la bienveillance et de la confidentialité lorsqu'une femme choisit de partager ce qu'elle a vécu. Dans un contexte où la peur du jugement ou de la stigmatisation réduit encore au silence de nombreuses victimes, écouter devient un geste vital, parfois même un geste qui sauve une vie.

L'importance de l'écoute au sein des communautés

À Bunia, en Ituri, l'équipe de l'émission a recueilli les perceptions des habitants autour d'une question simple: « Si une femme vous confie avoir été victime d'un abus commis par un membre de l'ONU, comment l'accueilleriez-vous? ». Les réponses révèlent une forte sensibilité : écouter sans juger, préserver la confidentialité et offrir un soutien immédiat sont perçus comme des attitudes essentielles pour protéger la victime et maintenir la confiance au sein des communautés.

L'émission donne également la parole à Madame Eugénie Kavugho Ngamuhavyaki, Vice-présidente du Réseau Communautaire de Signalement des Plaintes (CBCN) à Beni au Nord-Kivu. Elle rappelle que des mots simples tels que « Je t'écoute », « Tu n'es pas seule » ou « Ce n'est pas de ta faute » peuvent apporter un immense soulagement. Elle insiste aussi sur l'importance de la confidentialité, indispensable pour assurer la sécurité physique, émotionnelle et sociale des victimes.

Écouter pour protéger : un acte de compassion et de reconstruction

Un témoignage anonyme diffusé dans l'émission rappelle combien le fait de pouvoir parler librement, sans jugement, peut constituer le premier pas vers la reconstruction. L'écoute active n'est pas seulement un geste de solidarité : c'est un acte de protection et parfois, le début du chemin vers la guérison.

Écoutez ce numéro de Parler pour Protéger pour découvrir comment une écoute juste, respectueuse et empathique peut faire une réelle différence pour une victime et lui permettre de recevoir l'aide et le soutien dont elle a besoin.