Congo-Kinshasa: Reconnaissance du génocide - Des acteurs de la société civile dans la campagne de vulgarisation

Après les religieux, les acteurs de la société civile s'engagent à participer activement à la campagne de vulgarisation des résolutions africaines reconnaissant le génocide congolais. Ils ont pris cette décision le samedi 29 novembre, lors d'un échange avec le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, au Congo Fleuve Hôtel, à Kinshasa.

Ces deux documents ont été validés par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) ainsi que par la société civile africaine.

Dans son allocution, le président de la Nouvelle société civile congolaise (NSCC), Jonas Tshiombela, a affirmé la volonté des acteurs de la société de mener une large campagne de vulgarisation de ces résolutions.

Il a félicité le ministre des Droits humains pour son combat acharné en faveur de la vulgarisation des résolutions reconnaissant le génocide congolais :

« Nous avons de l'espoir parce que nous avons un homme à la tête du ministère qui a pris ses responsabilités en main. Depuis qu'il est là, on sent le tonus qu'il a donné, et cela indique que nous sommes dans la bonne direction avec la personne qu'il fallait. Nous saluons l'engagement du ministre et du président de la République pour la recherche de la justice en faveur du peuple congolais avec la reconnaissance du génocide congolais ».

Pour faciliter l'appropriation de ces deux documents, Jonas Tshiombela a annoncé la descente des acteurs de la société dans les marchés et les écoles afin d'obtenir une adhésion massive.

« Il faut que cette reconnaissance du génocide cesse d'être une affaire du gouvernement, mais devienne la propriété de la population congolaise. Nous allons vulgariser cela dans toutes les langues. Quand la population ne s'approprie pas une cause, on ne peut pas parler de victoire, car celle-ci passe par la population », a-t-il poursuivi.

La même semaine, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a obtenu l'adhésion des protestants, des catholiques et de la plate forme Confessions religieuses pour la vulgarisation de ces deux résolutions africaines reconnaissant le génocide congolais.