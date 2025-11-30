Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 novembre 2025

revue de presse

Afrique : L'IA face au chaos informationnel - Comment former les citoyens à décrypter le vrai du faux

Face à la prolifération des deepfakes, le MEDays a analysé l'impact de l'Intelligence Artificielle sur la vérité et la confiance institutionnelle. Le panel « IA, médias et deepfakes : à qui appartient la vérité ? » a conclu que l'IA n'est pas la racine de la crise, mais la force motrice qui accélère le chaos informationnel et expose la fragilité de nos démocraties.

La réponse doit être systémique : l'impératif technique d'authentification doit se muer en un réflexe citoyen, seul rempart contre la désinformation. La bataille pour la vérité doit désormais être menée par la profondeur et la résilience humaine. (Source allAfrica)

Guinée-Bissau : Le président de transition nomme un gouvernement

Selon le décret présidentiel publié le 29 novembre, l’exécutif de transition comprend 23 ministres et 5 secrétaires d’État, qui prennent immédiatement leurs fonctions.

Le Premier ministre nommé la veille est l’ancien ministre des Finances Ilídio Vieira Té, déjà membre du dernier gouvernement sous le président Umaro Sissoco Embaló, et directeur de campagne de la coalition ayant soutenu la candidature de ce dernier.

Parmi les principales nominations, Carlos Pinto Pereira, également issu du précédent gouvernement Camará, est nommé ministre de la Justice et des Droits de l’Homme. Le général Mamasaliu Embaló prend la tête du ministère de l’Intérieur et de l’Ordre public, tandis qu’un autre général, Stive Lassana Manssaly est nommé à la Défense nationale. (Source Apanews)

Afrique du Sud : Duduzile Zuma démissionne de son poste de député

En Afrique du Sud, Duduzile Zuma-Sambudla, a démissionné de son poste de député à l’Assemblée nationale.

La fille de l’ex-président Jacob Zuma fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument incité 17 sud-africains à rejoindre un groupe de mercenaires russes combattant en Ukraine. Sa démission a été annoncée vendredi par son parti, le MK. (Source Africanews)

Bamako : Le carburant revient, la capitale respire après des semaines de blocus

Après une pénurie historique provoquée par le blocus du JNIM, Bamako retrouve enfin du carburant. Les convois escortés ont permis un net retour à la normale, même si les incertitudes demeurent.

Après des semaines d’asphyxie, Bamako respire de nouveau. L’approvisionnement en carburant s’est nettement amélioré ces derniers jours, mettant fin aux files d’attente interminables qui paralysaient la capitale malienne. Le blocus imposé depuis septembre par les jihadistes du JNIM, affiliés à Al-Qaïda, avait coupé les routes et stoppé les convois de camions-citernes, plongeant l’économie dans la suffocation. (Source Africa Radio)

Burkina Faso : Le Président Ibrahim Traoré engagé pour le leadership féminin

La lutte pour l’autonomie et l’unité africaine a désormais un visage : celui de la femme entrepreneure. Le Président du Faso a accordé une audience de haut niveau aux membres du 14ème Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (FIED) Au-delà du soutien aux initiatives en milieu rural notamment l’accès à l’eau et à la transformation.

Le Chef de l’État a exhorté ces femmes leaders à utiliser leur influence pour dépasser les divisions et construire une Afrique autosuffisante et solidaire. (Source Africa 24)

Réélu, Samuel Eto’o dévoile les quatre axes stratégiques de son deuxième mandat

Réélu ce 29 novembre 2025 au cours d’une assemblée générale de la Fédération camerounaise de football à Mbankomo, Samuel Eto’o a déjà la tête dans les grands chantiers qui l’attendent pour les quatre prochaines années.

Après un mandat passé entre tribunaux internationaux et conflits endogènes, Samuel Eto’o a réussi à obtenir un deuxième mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football. L’élection s’est déroulée ce samedi 29 novembre 2025 au Centre d’Excellence de la CAF à Mbankomo. L’ancien buteur des Lions Indomptables a été réélu avec un suffrage de 97,70 %, soit 85 voix sur 87 votants. L’ex-avant-centre du FC Barcelone s’engage ainsi pour quatre années supplémentaires à la tête de la FECAFOOT. (Source LeBledParle)

La France va soutenir Madagascar dans son processus de transition, assure Emmanuel Macron au nouveau président malgache

Après le coup d’Etat d’octobre, le président français a « confirmé » à Michaël Randrianirina que « la France souhaitait accompagner et soutenir la transition en cours, conformément aux aspirations exprimées par le peuple malgache, en particulier la jeunesse ».

Emmanuel Macron s’est entretenu pour la première fois, samedi 29 novembre, au téléphone avec Michaël Randrianirina, président de la refondation de la République de Madagascar. Dans le processus de transition engagé sur l’île de l’océan Indien, après le coup d’Etat du 12 octobre, le chef de l’Etat français a encouragé le dirigeant malgache « à associer des représentants de la jeunesse et de la société civile à ces différents processus », selon un communiqué de l’Elysée. (Source Le Monde Afrique)

Gabon : La Coordination nationale de l’Agenda FPS désormais effective !

25 ans après l’adoption historique de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Gabon a décidé de se doter de manière effective d’un outil de coordination nationale. En effet, Paulette Missambo, Présidente d’honneur de ladite plateforme a procédé à l’installation de ladite structure en droite ligne de l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité (FPS) qui a permis d’ouvrir un atelier de restitution des travaux sur la question.

« C’est un jour historique pour les femmes gabonaises et pour la paix dans notre pays », a déclaré Pulchérie Taty, Présidente du Comité de pilotage de la nouvelle coordination et experte nationale FPS. Après l’adoption en 2020 d’un Plan d’action national 2020-2023 resté sans rapport d’évaluation public, cette structure a donc la mission de combler un vide institutionnel de longue date. Mais également de répondre à l’urgence d’une mise en œuvre effective de l’Agenda FPS au Gabon. (Source GabonMediaTime)

Bénin : Basile Ahossi confirme son ralliement à Wadagni lors d’un géant meeting

Le député Basile Ahossi, élu du Mono et deuxième vice-président du parti Les Démocrates, poursuit son repositionnement politique.

Il a organisé ce samedi 29 novembre 2025 un grand rassemblement à Athiémé pour afficher son soutien au duo Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata, candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026.

Cette initiative marque une étape supplémentaire dans un virage entamé depuis septembre. À cette période, le parlementaire avait déjà créé la surprise en adressant une correspondance officielle au ministre d’État Romuald Wadagni afin de lui exprimer son appui personnel. (Source Beninwebtv)

L'un des meurtriers présumés de Deyda Hydara, ex-correspondant de l'AFP en Gambie, arrêté au Sénégal

Un ancien membre d'escadrons de la mort en Gambie, accusé de faire partie des meurtriers présumés en 2004 du correspondant de l'AFP de l'époque dans ce pays, a été arrêté samedi au Sénégal lors d'une opération sécuritaire conjointe, a annoncé le gouvernement gambien.

Sanna Manjang « a été arrêté tôt samedi 29 novembre en Casamance, dans le sud du Sénégal », a annoncé dans un communiqué le ministère gambien de l'Information, qui précise que les dispositions sont en train d'être prises pour son rapatriement en Gambie. (Source RFI)