Sénégal: Le projet de loi de finances 2026 prend surtout en compte le développement humain et la compétitivité économique - Commission parlementaire

Dakar — La loi de finances initiale (LFI) 2026 a été élaborée sur la base des "nouvelles priorités" de l'État, qui conjuguent développement humain, justice sociale et compétitivité économique, a signalé, samedi, le rapporteur général de la commission des finances et de la comptabilité budgétaire de l'Assemblée nationale, Mady Danfakha.

"L'architecture du budget 2026 reflète les nouvelles priorités, qui conjuguent développement humain, justice sociale et compétitivité économique", a dit M. Danfakha lors d'une séance plénière consacrée aux considérations générales du projet de loi de finances initiale 2026.

Avec le budget de l'année prochaine, les pouvoirs publics sénégalais veulent "investir dans l'intelligence nationale, à travers l'éducation et la formation, garantir la dignité à chaque citoyen en rapprochant les services de santé des populations, consolider la couverture maladie universelle et produire ce que nous consommons", a-t-il expliqué.

L'État veut "garantir l'accès universel à l'eau potable en milieu rural et renforcer notre résilience face aux effets des changements climatiques, investir dans les politiques de jeunesse et [...] poursuivre la mise en oeuvre du Plan Diomaye pour la Casamance".

"Au-delà des orientations sectorielles, le projet de loi de finances initiale 2026 s'appuie sur des mesures structurelles de gouvernance des finances publiques", a souligné M. Danfakha.

Il ajoute que "la réforme budgétaire n'a de sens que si elle améliore les conditions de vie des citoyens".

"Ce projet de budget redonne du sens à la dépense publique et à la discipline budgétaire", affirme le rapporteur de la commission des finances et de la comptabilité budgétaire de l'Assemblée nationale.